Desde que irrumpió en los medios, Charlotte Caniggia supo cómo llamar la atención de todos. Miles y miles de argentinos se enamoraron de la joven gracias a sus ocurrencias en la pantalla chica al lado de Marcelo Tinelli.

Charlotte Caniggia

Prueba de ello está Instagram, donde tiene un millón y medio de seguidores que están atentos a todo lo que realiza y llenan sus publicaciones de mensajes, 'me gusta' y halagos. Ahora, en una de sus últimas publicaciones, Charlotte acaparó toda la atención con una fotografía frente al espejo.

La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, que el pasado 15 de febrero cumplió 30 años, presumió su bellísima figura en un traje de baño de dos piezas. De fondo, se alcanza a ver una piscina.

Charlotte Caniggia presumió su bellísima figura en traje de baño

En la actualidad, la joven no mantiene un vínculo activo con sus progenitores. "No tengo ningún tipo de relación con ninguno de los dos. Cuando se separaron, me dieron la espalda ambos. Solo me hablaban para buscarme pelea o me hablan mal", reveló recientemente.

Y, sin pelos en la lengua, Charlotte agregó: "Así que no me hablo con ninguno de los dos. Ya no me importa pero sí lo pasé muy mal y estuve muy triste con esa situación".