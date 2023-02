Ariana Grande anunció su marcado regreso a la música junto a The Weeknd

Ariana Grande subió a su cuenta oficial de Tiktok los arreglos de la canción 'Die for you', que pertenece al álbum 'Starboy' del artista, Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, dando alusión a que pronto se podrá escuchar el remix de ellos dos juntos, quienes ya colaboraron previamente con el éxito de 'Save your tears'.

En el último video publicado de Ariana Grande en Tiktok que cosechó más de 1.7 millones de corazones, se la ve a la intérprete de 'Dangerous woman', pegada a la computadora, utilizando un programa de edición de audio, cortando y pegando las frases que canta para que queden unidas al single. Allí Ariana en forma de texto escribió el propósito del objetivo: "Escribí y grabé un verso para mi amigo luego de 14 horas en el estudio. Pequeña excepción que tenía que hacer".

Además de ello se escucha su dulce voz en la que se escucha la frase: "Moriría por ti, mentiría por tí", siguiendo ello se percibe con menos volumen y en los auriculares cómo sigue con: "Siendo honesto contigo, mataría por ti, mi amor".

Fuente: Imagen @theweeknd - @arianagrande

Continuando con la promoción ambos se sumaron a avisarle a sus followers que mañana podrán hacer el pre save de Die for you Remix, una canción que The Weeknd que estrenó seis años atrás y del que en el 2022 sacó un imponente videoclip en dos líneas temporales diferentes: pasado y presente y que ya lleva 60 millones de reproducciones en Youtube.