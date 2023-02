Zac Efron se mostró en cuero y cosechó millones de corazones

A comparación de otras celebrities, Zac Efron aprovechó el día de los enamorados para dejar en claro su parte cariñosa de hermano del medio, entre abrazos y risas. Así fue cómo el actor estadounidense lo mostró en Instagram ante sus más de 58 millones de followers.

En la postal que ya cosecha más de 2.6 millones de likes se ve cómo Zac Efron, está acompañado por Lil, la pequeña hermanita que mostró por primera vez en redes sociales el primero de diciembre y que causó mucha dulzura entre los fanáticos. En el nuevo retrato de hermandad se puede observar cómo el actor le lee un cuento estando en cuero y con un short abajo, mientras que Lil tiene un enterito de flores y sujeta su peluche de Siberian Husky.

La disputa

Sucede que Zac no es el único hermano de la niña, también está el mayor del clan, Dylan Efron que siempre trata de marcar territorio y es que ambos tienen un apegue muy grande por Lil y así de nota en los posteos. En el último subido por Zac, que reza "My valentine", en los comentarios aparece Dylan diciendo: "No, es mía".

Fuente: Imagen / @dylanefron

Lil alzada a upa.

Así es cómo el otro joven, deportista al extremo y gran colaborador de Zac en su documental 'Down to earth', compartió en modo de reel un tierno video jugando con la pequeña en una descripción en la que reza: "Perdón Zac, ella ya es mi San Valentin".

Fuente: Imagen / @dylanefron

Lil, la debilidad de los hermanos Efron.

En el video se pueden observar diferentes momentos en que ambos comparten salidas rumbo al mar, en el que no faltan risas, abrazos y buena compañía. El dulce compilado lo acompañó por una canción canción la que reza "No puedo perder a una mujer que acabo de conocer", perteneciente a Eye to Eye de Specific Coast.