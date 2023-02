Rihanna cumplió 35: estas fotos demuestran su cambio físico a través de los años

El 20 de febrero de 1988 nació en Parroquia de Saint Michael, Barbados, Robyn Rihanna Fenty, la superestrella musical e ícono de la moda más conocida como Rihanna. Es así que la artista cumplió 35 años el pasado lunes, celebrándolos en un festejo íntimo junto a su familia.

Por supuesto, en el marco de su cumpleaños, la artista volvió a ser tendencia a nivel mundial, mucho más después del furor que ocasionó con su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl, donde repasó sus más grandes hits y anunció su segundo embarazo.

Lo cierto es que Rihanna es toda una estrella, que supo reinventarse a través de los años, cambiando sus looks y estilos musicales para estar siempre en lo alto de los rankings musicales a nivel mundial. Es por eso que aquí traemos las fotografías que prueban la increíble transformación y evolución de la intérprete de ‘Lift Me Up’ en sus veinte años de carrera.

La transformación de Rihanna

La cantante, actriz, diseñadora y empresaria barbadense nació y creció en el país caribeño hasta sus dieciséis años. En ese tiempo, la pequeña Riri ayudaba a su padre a vender ropa en un puesto de la calle. Tuvo una infancia difícil pero, tras el divorcio de sus padres, su estabilidad emocional y su salud comenzaron a mejorar. Entonces se vio atraída por la música reggae, por lo que comenzó a cantar con dos compañeras de la escuela. Fue así que, en 2003, la descubrió el productor musical Evan Rogers, quien quedó asombrado por su talento.

FOTO: ARCHIVO

Al escucharla cantar, el productor la invitó a hacer una audición, la cual Rihanna pasó, y luego grabar su primer álbum en los Estados Unidos. A los dos años, saldrían a la luz ‘Music of the Sun’ (2005) y ‘A girl like me’ (2006), dos materiales que incluían ritmos y sonidos caribeños fusionados con el pop.

FOTO: ARCHIVO

Pero fue en 2007 cuando la imagen de Rihanna explotó a nivel mundial con el material de estudio ‘Good Girl Gone Bad’, en el que incluía los hits ‘Don’t Stop The Music’ y ‘Umbrella’. Gracias a esta última canción, que se metía de lleno al pop, la cantante recibió su primer premio Grammy. Para ese entonces, la artista ya había comenzado a experimentar con su estilismo y lucía espléndida con el cabello corto.

FOTO: ARCHIVO

Más tarde siguieron proyectos como ‘Rated R’ (2009), ‘Loud’ (2010), ‘Talk That Talk’ (2011) y ‘Unapologetic’ (2012). En esa época, Rihanna brillaba con su cabello rojo, cambiando cada tanto el corte o el peinado. Sin dudas, esta fue una época sumamente icónica en cuanto a su look.

FOTO: ARCHIVO

En 2016, la intérprete de ‘Only Girl’ lanzaba al mundo ‘Anti’, su octavo álbum que se convirtió en el segundo de su carrera en convertirse en número uno en los Estados Unidos. Este incluía el single ‘Work’, junto a Drake, con el que encabezó todas las listas de hits. En ese marco, Rihanna volvió a lucir su larga cabellera en un color negro. FOTO: diggzy

Luego, Rihanna se alejó de la música por unos años, enfocándose al cien por cien a su línea de maquillaje y de lencería. Sin embargo, en el 2021, la cantante volvía a acaparar toda la atención mediática al pasear junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, mientras lucía una gran panza que denotaba el embarazo de su primer hijo. Hasta en ese momento, Riri lució de lo más icónica, mostrando que un embarazo no le quita lo reina, sino que puede llevarlo con orgullo y mucho estilo.