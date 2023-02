Nazarena Vélez posó en traje de baño al borde de la piscina y se llevó todas las miradas

Días atrás, Nazarena Vélez quedó envuelta en un nuevo escándalo mediático. Sucedió que, a raíz de los chats de Federico Bal con diversas amantes, Carmen Barbieri disparó hacia su ex consuegra. "Las caras de cierta gente son como diciendo 'viste, tenía razón'. Si yo hablara… Si yo hablara. Sabés que te lo estoy diciendo a vos. Si yo contara la verdad. Entonces, no hagan caras", indicó la conductora de Mañanísima.

Nazarena Vélez

La mamá de Barbie Vélez no se quedó callada. "Que lo maneje en terapia. Si estoy en un programa y dicen que se van a tatuar un pene y no me río es porque no estoy prestando atención a lo que habla mi compañera. Si yo me quisiera hacer una fiesta de esto me la hago, estoy a días de ser abuela y no me interesa", señaló.

Y agregó: "Siento que Carmen no entendió nada. Hace dos meses me quería pedir disculpas, y ahora me amenaza. Yo creo que no soporta que la ignoren".

"Me estoy comportando como una señora y no por ella porque no lo merece, sí por mi hija, me tendría que pedir disculpas pero no me interesa. Carmen no soporta que la ignore. Ella como madre debe estar pasando un mal momento. Debe ser triste, uno se replantea un montón de cosas como mamá, uno se debe replantear por qué su hijo no respeta a ninguna mujer", sumó Vélez.

Ahora, Nazarena volvió a llamar la atención de todos, pero no fue por sus dichos sino por un pequeño clip que compartió en su cuenta de Instagram. En las divertidas imágenes se la ve al borde la piscina en traje de baño. "Tuve la magnífica idea de querer sacarme una foto con agua... Pasaron cosas", reconoció.