Buñuelos de Águilas, delicias murcianas imperdibles ¡Perfectos para el final de este Carnaval!

Los buñuelos de Águilas son una exquisitez típica de la comarca de Murcia. Estas deliciosas bolitas de masa crujientes, rellenas de una suave crema de huevo y azúcar, han sido parte de la cultura gastronómica y tradicional murciana desde hace siglos. Si quieres descubrir cómo preparar estos dulces directo en la comodidad de tu casa, sigue esta receta paso a paso. ¡Manos a la obra!

Buñuelos de Águilas. Fuente: Virutas de limón

Ingredientes

Para la masa

1 huevo grande

130 ml de leche entera

30 ml de aceite de oliva virgen extra

150 gr de harina de trigo especial repostería

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de levadura química

3 gr de sal

Para la cocción y presentación

Aceite de oliva suave o de girasol para freír

Azúcar para rebozar

Procedimiento

El primer paso para preparar unos deliciosos buñuelos tradicionales de Águilas es comenzar por colocar el huevo en un recipiente amplio junto con la leche y el aceite de oliva. Encárgate de remover bien con la ayuda de un batidor de mano, evitando que entre el aire en la masa. De esa forma, obtendrás una mezcla totalmente homogénea. Buñuelos de Águilas. Fuente: Fine Dining Lovers

El próximo paso es incorporar allí mismo el azúcar, la harina, la levadura química y una pizca de sal. Remueve todo perfectamente para integrar y obtén una papilla sin grumos, no tan espesa y no tan líquida. En el caso de que los buñuelos no sean para ese momento, tranquilamente puedes dejar esta masa tapada con papel film en el refri hasta continuar con la cocción. Aunque, si son para ese momento, debes poner a calentar a fuego medio una sartén con abundante aceite neutro para freír.

Tip MDZ: Si utilizarás la masa más tarde, retírala del refri una hora antes para que sea más moldeable y que los buñuelos queden perfectos. Continuando con el paso anterior, puedes utilizar para freír aceite de girasol o de oliva suave, para no aportar sabores distintos a la masa. Para la fritura y presentación final de los buñuelos, con la ayuda de dos cucharas comienza a formarlos. ¿Cómo lo harás? Sencillamente toma una porción de masa con una cuchara y con la otra empuja el buñuelo adentro del aceite. Buñuelos de Águilas. Fuente: Aire de Santa Fe

Presta mucha atención a la temperatura del aceite, ya que, de estar demasiado caliente, los arrebataría (es decir, se verían listos pero con su interior crudo) y de estar poco caliente, tardarían en cocinarse y absorberían más aceite. Hay una regla en la cocción de buñuelos: la primera tanda siempre servirá para probar las siguientes y practicar para que cada vez salgan mejores.

Lo próximo que harás es cocinarlos y vas a notar que aumentan de tamaño, mientras los doras por ambos lados. Apenas los veas bien doraditos, llévalos a un papel absorbente de cocina para que escurra el exceso de grasa. Mientras sigan calientes, pero ya estén escurridos, pásalos por azúcar para que este se adhiera a los buñuelos. Finalmente, sírvelos acompañados de tu infusión favorita y compártelos con tus seres queridos. Sin dudas, son los favoritos de todos. Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.