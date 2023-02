Una vez más, Nati Jota cautivó a miles y miles de internautas con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. La influencer subió un álbum de fotos que nadie pasó desapercibido y la llenaron de mensajes.

Nati Jota conquistó miles de corazones con un vestido rojo "un poco corto"

"Una noche de enero en mar del plata chequeando cómo me quedaba el vestido, un poco corto, muy diría mi mamá. Nachino.

Mi perita Olivia acompañándome a trabajar, demostrando una vez más su calma y dulzura, siempre y cuando no se acerque otro perito", comenzó detallando junto a las imágenes.

Nati Jota

Y agregó: "Foto de mi tía mientras yo dormía, me dijo que me salía un culo divino y que sabía que le iba a agradecer, la verdad me salió un culo divino, sí. Mi dupla en la vida. Cuando te gusta como te queda la bikini y a donde vas no te va a ver nadie, la selfie en el espejo te llama".

Nati Jota

"El que gana un premio y no se saca la foto de Messi, que ni se lo gane. Relatame la vida, Lola. Natutis conoce Chapadmalal y se pregunta cómo no fue en 28 años de vida. Fin?", cerró Nati Jota.

Sus admiradores no demoraron en aparecer y algunos de los comentarios que se alcanzan a leer son: "Banco el largo del vestido", "Natuti te extrañamos, volvé", "Todos sabemos que pronto volves a Luzu con otro proyecto", "No me pregunten el color de nada", "Natuti quiero ser como vos cuando sea grande" y "Ese FIN? Me parece conocido".