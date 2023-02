Karol G inauguró el Festival Viña del Mar 2023 y enmudeció a todos

Karol G fue la encargada de abrir la edición número 62 del festival internacional de Viña del Mar 2023. La artista hizo Vibras a más de 15 mil personas cantando 'Provenza', 'Tusa' y hasta dando a conocer su nueva canción 'Mañana será bonito' que se la dedicó a una de sus hermanas quién tiene depresión post parto.

Karol G presentó “Mañana será más bonito” en Viña del Mar y se la dedicó a su hermana que tiene depresión post parto uD83DuDD1D#VINA2023 #KarolG pic.twitter.com/wLIlashr5F — tmasnplay (@TmasNPlay) February 20, 2023

"Dios hace pocos días nos bendijo con una bebé en la casa y por razones obvias de lo que le pasan a las mujeres después de un embarazo post parto, no se ha sentido feliz en estos días", detalló Karol G del duro momento que está atravesando su hermana, Verónica Giraldo quién ha confesado ante varios medios de comunicación que no se encuentra bien.

Karol G cantando por primera vez “X SI VOLVEMOS” en el festival Viña del Mar. pic.twitter.com/rS47XfBD6R — Strip Love Tour (@STRIPLOVETOURKG) February 20, 2023

Con un fandom completamente aguerrido, cantando cada una de las canciones, también se pudo apreciar dentro del repertorio una de sus últimos singles "X si volvemos", presentado por primera vez en el festival y allí se la puede observar a Karol luciendo un vestido escotado rosa mientras deja al viento su cabellera rojiza y se escucha de fondo el eco de sus seguidores.

El gran gesto de Karol G

Sucede que en Karol aprovechó su tiempo en el escenario para también saludar a sus colegas Nicki Nicole, Emilia Mernes y también a Tini Stoessel, tres de las artistas de la movida urbana pop que serán parte del gran evento.

Karol G saludando y agradeciendo a Nicki Nicole en Viña Del Mar. pic.twitter.com/3EU6DTNjiF — Nicki Nicole Daily. NN3 (@NickiDaaily) February 20, 2023

"Quiero saludar a Nicki Nicole que está por aquí, Emilia gracias por estar aquí viendo el show es un honor de verdad ver que no soy la única", comenzó diciendo.

"Está Tini, está Paloma Mami... Nicki Nicole in da house, Emilia in the Mother fucking house so... este año que se sienta que las mujeres tenemos mucho que contar, que hacer, que representar. Gracias empoderadas", terminó por cerrar su discurso feminista y por el que fue ovacionada en la Quinta Vergara.

El premio mayor

Luego de su gran despliegue sobre el escenario, Karol G recibió dos importantes galardones, se trata de las gaviotas que se entregan a diferentes artistas musicales. En su caso se volvió a su casa con uno de oro y otro de plata