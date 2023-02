Esto fue lo que compró Jennifer Lopez con su primer millón de dólares

Hoy en día Jennifer Lopez es una cantante y actriz reconocida mundialmente. Además, se ha diversificado a diversos negocios, tiene una productora y una línea de productos de belleza, por lo que ha recaudado una importante suma de dinero. Sin embargo, la actriz comenzó su carrera desde abajo y le costó mucho trabajo ganar su primer millón de dólares.

En la década de los ‘90, más específicamente en 1997, Jennifer Lopez obtuvo su primer papel protagónico en el cine, en la película ‘Selena’. Una cinta que relata la dramática historia de la cantante latina que triunfó en la industria de la música y fue asesinada por la presidenta de su club de fans. Gracias a su brillante actuación, JLo se dio a conocer internacionalmente, pero también consiguió su primer millón de dólares.

De hecho, hace muchos años, en el programa ‘El show de Cristina’, le preguntaron si era verdad que le habían pagado cinco millones de dólares, pues se rumoreaba que ese había sido su sueldo. Sin embargo, la cantante se encargó de negarlo y comentó que le pagaron una cifra mucho menor.

“Me dijeron que cuando te ganaste el millón de dólares, no te quedó una sola tienda donde comprar”, comentó la entrevistadora. Obviamente, Lopez largó una carcajada cuando escuchó a Cristina y le respondió: “A mi me gusta comprar ropa y zapatos. También compre un carro para mi papá y mi mamá, no compré una casa ni nada de eso todavía”.

Tal como parece, Jennifer Lopez es una diva y amante de la moda desde sus comienzos, así que siempre le gustó tener un gran guardarropas. A pesar de esto, cuando obtuvo por primera vez esa enorme cantidad de dinero, pensó en sus padres. Ellos le dieron la vida, la apoyaron durante su juventud y su carrera, así que obviamente, decidió que gastar la plata en ellos era mucho mejor.