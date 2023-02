En medio de los rumores de infidelidad, Adam Levine de Maroon 5 recibe a su tercer hijo

Behati Prinsloo y Adam Levine dieron la bienvenida a su tercer hijo, y aunque la pareja no salió a confirmarlo aún, la información sobre la noticia se filtró el lunes de esta semana. Se espera que los padres de Gio Grace, de 4 años, y Dusty Rose, de 6 años, salgan a dar un comunicado durante los próximos días.

La llegada del quinto miembro de la familia se da después del escándalo que sacudió a las estrellas en septiembre del año pasado, después de que la modelo de Victoria's Secrets anunciara su embarazo y paralelamente el vocalista de Maroon 5 admitiera haber enviado mensajes subidos de tono a varias mujeres.

Adam Levine, de 43 años, tuvo que salir a aclarar el panorama después de que la modelo de Instagram Sumner Stroh afirmara a través de TikTok que tuvo una aventura con Levine.

“Usé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa de CUALQUIER forma coqueta”, escribió el cantante de "She Will Be Loved". “Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo volveré a hacer”.

Behati Prinsloo y Adam Levine más fuertes que nunca

A pesar de que el video de Summer Stroh resultó ser el puntapié inicial para que muchas otras mujeres salieran a mostrar las conversaciones que habían tenido con el vocalista de Maroon 5, Behati Prinsloo y Adam Levine se mostraron más unidos que nunca.

Behati Prinsloo y Adam Levine junto a sus dos hijas.

Se los vio en varias ocasiones paseando juntos de la mano, ignorando todo el escándalo que estaba sucediendo en las redes. De esta manera, solo se mostraron pocas veces en público a la espera de que el tema quedara finalmente atrás.

Behati Prinsloo y el exjuez de Voice comenzaron a salir en 2012, y se comprometieron un año después. Finalmente, se casaron en julio del 2014 y más tarde construyeron su familia: le dieron la bienvenida a Dusty y Gio en 2016 y 2018, respectivamente.

La pareja busca cuidar mucho su vida privada, por lo que no suelen mostrar los rostros de sus hijos y, por lo general, no comparten situaciones íntimas de la familia, ya que son muy celosos de lo que sucede dentro de las cuatro paredes de su hogar.