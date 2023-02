Menestra de verduras, una comida típica española directo a tu cocina ¡una exquisitez!

Esta receta es una de las más tradicionales de la gastronomía española. No hay una manera única de elaborarla, ya que existen muchas formas distintas, más que nada, dependen de quién la cocina y de las verduras que tenga a mano. Esto quiere decir que la menestra permite dejar volar tu imaginación y preparar tu propia versión. Es un plato de temporada, que varía según la época del año. Claro que es cierto que se puede hacer una buena menestra con verduras congeladas, pero no es lo mismo. El sabor de las verduras frescas no se puede reemplazar, aunque si se puede agregar un ingrediente extra para intensificar sabores: tacos de jamón. Los recomendamos sobre el final del cocinado, para aportar un plus de sabor y textura ¡aunque es totalmente opcional! Sin más introducción, manos a la obra.

Menestra de verduras con jamón ibérico. Fuente: ABC de Sevilla

Ingredientes

Coliflor 1/2 unidad

Zanahorias 2 unidades

Judías verdes planas 200 gramos

Acelgas (hoja y penca) 2 unidades

Espinaca fresca 200 gramos

Alcachofas 4 unidades

Aceite de oliva virgen extra cantidad necesaria

Sal al gusto

Pimienta negra molida al gusto

Harina de trigo 50 gramos

Huevos 2 unidades

Cebolla pequeña 1 unidad

Almidón de maíz 1 cucharadita

Agua 100 ml

Rinde 4 porciones.

Procedimiento

Comenzarás cortando las alcachofas por la mitad, longitudinalmente, y cocinándolas en un recipiente con abundante agua salada durante 25 minutos. Tienes que escurrirlas y dejar enfriar antes de retirarlas, también es muy importante desechar las hojas más duras y el extremo superior de cada mitad. Lo que harás luego es cortar los tallos en trozos y reservar. Menestra de verduras. Fuente: La cocina de Frabisa

Para seguir con la receta tradicional de menestra, tienes que separar el coliflor en ramilletes. Retira los extremos de las judías, córtalas por la mitad a lo largo y luego en trozos de unos cuatro centímetros. Ahora pela las zanahorias y córtalas en discos. Limpia las acelgas, y asegúrate de separar las hojas de las pencas. Es conveniente que retires los hilos de éstas últimas y cortes en trozos de unos dos centímetros.

En una vaporera, cocina todas las verduras durante unos 15 a 20 minutos o hasta que estén casi hechas, pero no debes excederte en la cocción. Deben quedar ligeramente duras. Cada verdura tiene su tiempo, así que hay que debes comprobar el punto de vez en cuando y retirar si fuera necesario. Si no dispones de vaporera, puedes ocupar una cacerola con agua y un escurridor: llévalos al fuego y cumplirán el mismo rol de una vaporera tradicional. Menestra de verduras. Fuente: Okdiario

Luego, en una olla con un poco de agua, cocina las espinacas y las hojas de acelga troceadas. Escurre, retirando toda el agua, y pícalas un poco, añade sal y pimiento al gusto y forma bolitas. Reboza estas últimas en harina y huevo batido. Lo que harás después es freírlas en una sartén con aceite. Apenas estén listas, escúrrelas sobre un plato cubierto con papel de absorbente.

Tienes que rebozar también, después de salpimentar, los ramilletes de coliflor y las pencas de acelga. Fríe y reserva. Después, en una sartén amplia calienta un poco de aceite y pocha la cebolla picada finamente. Añade una cucharadita de almidón de maíz y tuesta ligeramente. Incorpora todas las verduras que no estén rebozadas, remueve bien y salpimienta. Por último, agrega el agua y cocina hasta que se mezclen todos los sabores. Finalmente, incorpora las verduras rebozadas y deja cocinar un poco más. ¡Y a disfrutar! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.