Kim Kardashian presume su figura con un vestido entallado al cuerpo

Kim Kardashian es una de las estrellas más populares del momento y esto se debe a su vasta trayectoria en el mundo del espectáculo. Desde pequeña participó en el reality show de su familia 'Keeping out with The Kardashians' y en la actualidad la empresaria sale en el nuevo programa del clan: 'The Kardashians'. Por esta razón, es una celebrity de la televisión y las redes sociales.

El día de ayer, la empresaria compartió una serie de fotos que se volvió muy popular en Instagram. Kim posó con un entallado vestido de cuero en color bordó, que marcaba sus curvas y resaltaba su figura perfecta. Además, llevó unos accesorios bastante particulares: una enorme gargantilla oscura metalizada con destellos en tonos peltre, con unos brazaletes a juego.

Kim Kardashian luce un bellísimo vestido al cuerpo. Imagen de Instagram.

Sin embargo, la figura de Kardashian no fue lo único que llamó la atención, pues la millonaria organizó un evento con Reform Alliance, una organización sin fines de lucro que se dispone a ayudar a las personas que están el libertad condicional. Esta asociación tiene un programa que promueve la transformación de las leyes, los sistemas y la cultura para poder generar espacios de trabajo.

Kim publicó un escribió un extenso mensaje comentando a todos sus seguidores algunos detalles sobre del evento. "Organicé una cena @reform en la casa de @michaelrubin para discutir la importancia de ayudar a otros que han sido afectados por nuestro sistema de justicia". Asimismo, la empresaria comentó que una joven se animó a dar testimonio sobre como afectó su vida el hecho de tener un padre encarcelado y reveló que otras personas se animaron a contar sus historias.

Kim Kardashian y Kendall Jenner en el evento. Imagen de Instagram.

Tal como parece Kim no solo es una millonaria que se preocupa por su bienestar y sus excentricidades, pues siempre tiene ganas de ayudar y en este caso eligió a personas que se encuentran en una situación judicial difícil. Hace un tiempo atrás la empresaria se propuso estudiar y orientarse en el ámbito de las leyes, por esta razón cada vez que puede colabora con alguna asociación.