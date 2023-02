Disfruta del sabor del verano con este gazpacho de pepino y albahaca totalmente delicioso

Hoy desde MDZ queremos proponerte una receta ideal para combatir esos días de calor, cuando el verano nos pone al límite para la preparación de comidas que refresquen. Sin dudas, este gazpacho de pepino y albahaca, será uno de tus aliados. El recetario tradicional español es muy rico en sopas frías y gazpachos, y a el se van sumando elaboraciones nuevas y combinaciones asombrosas que no hacen más que enriquecerlo. Y pasará a ser una opción ideal para ti y para los tuyos. No podrás creer lo delicioso que es. Es súper fácil, rápido y refrescante. El pepino le otorga un sabor exquisito y la albahaca le da ese toque al que no podrás resistirte ¡un sabor único!

Gazpacho de pepino y albahaca. Fuente: Bon Viveur

Ingredientes

Pepinos pequeños 4 unidades

Queso manchego curado 120 gr

Diente de ajo 1 unidad

Almendras crudas y peladas 50 gr

Albahaca fresca en rama al gusto

Agua 250 ml

Aceite de oliva virgen extra 60 ml

Sal al gusto

Rinde 4 porciones

Procedimiento

Para que comiences con la elaboración de este gazpacho de pepino y albahaca totalmente delicioso, que verás que podrás preparar en unos pocos pasos, primeramente debes lavar bien los pepinos, retirar los extremos, rascar la piel con un tenedor o con una pela patatas, una vez que ya hiciste ese paso, los cortarás en trozos. Tip MDZ: Si rascas la piel de los pepinos, conseguirás que no repitan después de su ingesta. Hazlo y comprobarás que así será. Gazpacho de pepino y albahaca. Fuente: PequeRecetas

A continuación, retira la corteza del queso manchego y deséchala. Ralla el queso con un rallador del grosor que más te guste, aunque ten en cuenta que el grosor no alterará el sabor de este gazpacho. Si quieres, también puedes comprar el queso ya rallado, y la elaboración será más rápida. Así evitarás un paso.

Es importante que laves bien las hojas de albahaca y que las seques con papel absorbente. En la receta no añadimos una cantidad específica, ya que esto va al gusto. Es recomendable que vayas probando la preparación para que o agregues o reduzcas la cantidad de albahaca. Sigue con la receta, pelando el diente de ajo. Gazpacho de pepino y albahaca. Fuente: Periodista Digital

En el vaso de una batidora, coloca el pepino troceado, el queso manchego, la albahaca, el diente de ajo pelado y la almendra cruda pelada. Tritura a velocidad máxima durante el tiempo necesario para conseguir un puré. Agrega el agua y tritura de nuevo, ajustando la cantidad según tu gusto de triturado.

Por último, incorpora el aceite de oliva virgen extra y bate nuevamente a velocidad máxima durante unos dos o tres minutos hasta emulsionar la mezcla. Sazona, remueve y ya está listo el gazpacho de pepino y albahaca. Reserva en el refri hasta el momento de servir. ¡Y a disfrutar! Recuerda, Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.