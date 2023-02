Cuatro actores de series que fueron reemplazados y no te diste cuenta

De todas las series que llegaron al mundo de la televisión o de las plataformas de streaming, varias de ellas sufrieron cambios en su elenco. Aunque algunos espectadores no lo notaron, personajes principales o secundarios fueron interpretados por distintos actores. A continuación, te mostramos algunos cambios inesperados en las ficciones.

Los actores que abandonaron series y fueron cambiados por otros

Riverdale

Sin lugar a dudas, Riverdale es un éxito bastante polémico que sigue al aire en la televisión. Aunque cuenta con varias temporadas, hoy vamos a enfocarnos solo en la primera de ellas. Cuando la serie empezó a transmitirse en The CW, Ross Butler se encargó de darle vida al personaje llamado Reggie.

Sin embargo, la estrella terminó abandonando la ficción porque fue elegido para trabajar en 13 Reasons Why de Netflix. De esta manera, los showrunners tuvieron que encontrar rápidamente a otro actor para que se colocara en la piel del personaje. Así fue como Charles Melton se sumó al elenco.

Reggie, antes y después en Riverdale.

The Baby-Sitters Club

Antes de sumarse al Universo Cinematográfico de Marvel, Xochitl Gomez se colocó en la piel de Dawn durante la primera temporada de The Baby-Sitters Club. Sin embargo, cuando realizó el casting para dar vida a América Chávez y fue elegida para sumarse a la película Doctor Strange and the Multiverse of Madness, la actriz tuvo que escoger.

De esta manera, abandonó la serie para sumergirse por completo en el mundo de los superhéroes. Debido a que su puesto quedó vacante, el equipo detrás de dicha ficción eligió a Kyndra Sánchez para que apareciera a partir de la segunda temporada.

Gossip Girl

Aunque en Gossip Girl los personajes principales son los adolescentes que asisten al instituto, no podemos negar que existen otros personajes secundarios que también se robaron todas las miradas. Entre ellos podemos encontrar a Eleanor, la madre de Blair Waldorf. La madre de Blair cambia de un episodio a otro.

Durante todas las temporadas, Margaret Colin se encargó de darle vida a dicho personaje. Sin embargo, aunque muy pocos lo notaron o se acuerdan, el personaje fue en realidad interpretado por Florencia Lozano en el episodio piloto de la ficción.

Pretty Little Liars

Una de las series de adolescentes que conquistó a la audiencia. Desde su primera temporada, Pretty Little Liars se convirtió en un éxito y nos adentró en una historia atrapante. Aunque cada personaje se volvió icónico y conquistó a la audiencia, lo cierto es que hubo un cambio en el elenco que pocos notaron.

En el episodio piloto de la serie, Toby Cavanaugh fue interpretado por James Neate. Sin embargo, en el resto de los episodios y temporadas el rol cayó en manos de Keegan Allen. Aunque no fue la elección principal, resulta extraño imaginar a otro actor dando vida a dicho personaje.