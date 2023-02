Salma Hayek le ganó la pulseada a Avatar 2 y se coronó a puro éxito

Salma Hayek se convirtió en una de las protagonistas de un gran éxito. La estrella forma parte de Magic Mike‘s Last Dance, la tercera entrega de la historia protagonizada por Channing Tatum. Después de varios años, el famoso stripper regresa a la pantalla grande para despedirse de sus fanáticos con un capítulo final que contiene escenas de baile, mucha sensualidad, diversión y romance.

Definitivamente, se trataba de una película muy esperada y esto se pudo observar en los números de taquilla que alcanzó. El film tuvo la difícil tarea de enfrentarse con Avatar 2, la producción cinematográfica de James Cameron que no para de romper récords. Sin embargo, pudo ganarle durante el fin de semana.

Esta tercera entrega nos presenta a Mike Lane, quien ahora trabaja como cantinero. Su empresa de muebles personalizados tuvo un final trágico durante la pandemia, por lo cual no tuvo otra alternativa que realizar tragos en un elegante evento benéfico en Miami. Allí conoce a Maxandra Mendoza, una asediada socialité londinense al borde de un divorcio complicado que le propone un plan.

Magic Mike‘s Last Dance llegó a la pantalla grande de Estados Unidos el 9 de febrero. Protagonizada por Channing Tatum y Salma Hayek, el film se convirtió en el más taquillero durante el fin de semana en dicho país. De esta manera, logró superar a dos grandes éxitos dirigidos por James Cameron: Avatar 2 y Titanic.

De acuerdo con la información que se obtuvo, la película del famoso stripper logró recaudar un total de 8,2 millones de dólares. Por su parte, The Way Of Water solo alcanzó un total de 6,9 millones de dólares. Mientras que el relanzamiento de la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet obtuvo 6,4 millones de viernes a domingo.

Lo cierto es que el tercer capítulo de la franquicia tuvo un estreno modesto, ya que llegó solo a 1.500 cines. Originalmente, el largometraje había sido creado para estrenarse exclusivamente en el catálogo de HBO Max. Sin embargo, Warner Bros terminó cambiando de parecer y lo estrenó primero en las salas de cine.

Magic Mike‘s Last Dance, el nuevo film protagonizado por Salma Hayek.

Definitivamente, se trató de una idea que terminó funcionando a la perfección. Detrás de esta entrega se encuentra Steven Soderbergh, quien se encargó de dirigir la primera entrega de la franquicia. El guión fue escrito por Reid Carolin, mientras que Channing también ocupó el rol de productor.

Aunque Magic Mike‘s Last Dance le ganó durante este fin de semana a Avatar 2, lo cierto es que esta película ya logró grandes éxitos. De esta manera, la historia de James Cameron ya lleva recaudado un total de 2.200 millones. Así, forma parte del listado de las películas más taquilleras de la historia.