Merlina: Jenna Ortega revela el motivo por el que las filmaciones de la serie la dejaron llorando varias veces

En 2022, Netflix sumó a su catálogo una de sus series más esperadas. Se trataba de Merlina, la cual nos presentaba una nueva historia enfocada en la adolescente de la familia Addams. El rol principal cayó en manos de Jenna Ortega, quien ya había dado sus primeros pasos en la industria y estaba sorprendiendo a todos con su talento.

Sin lugar a dudas, no se equivocaron cuando la escogieron para el rol . Desde el primer momento, la estrella se comprometió por completo y logró entregar una interpretación imposible de olvidar. Sin embargo, el proceso no fue siempre fácil. Según reveló ella misma, lloró varias veces durante la filmación de la serie.

En más de una oportunidad, la actriz se refirió al proceso de creación de Merlina. Desde el momento que obtuvo el papel protagónico de la serie, Jenna Ortega comenzó a trabajar en la creación del personaje y en los pequeños detalles que la hacían diferente a las versiones ya existentes.

Aunque fue un proceso que la invitó a salir de su zona de confort y a crear uno de sus trabajos más aclamados hasta el momento, también la sumergió en momentos de puro dolor y agotamiento. En una reciente charla, la intérprete reveló que lloró en varias oportunidades y que llegó a tener complicaciones al momento de conciliar el sueño.

Según sus propias palabras, “no durmió nada“ mientras grababa la serie de Netflix. Perdió varias horas de sueño, debido a que tenía un horario de filmación que estaba compuesto por jornadas de 14 horas. Este exceso de trabajo y esfuerzo provocó que se derrumbara más de una vez, a tal punto de romper en llanto.

“Era llegar dos horas antes (al set), hacer ese día de 12 a 14 horas, luego ir a casa y luego subirme a Zoom y recibir cualquier lección que tuviera”, declaró la muchacha. Además de estar varias horas filmando, la joven también tuvo que utilizar su tiempo libre para tomar clases de esgrima y violonchelo.

Jenna Ortega dio vida a Merlina en la serie de Netflix.

"O aparecía en mi departamento, y mi profesor de violonchelo ya me estaba esperando. Era algo constante, si no rodábamos el sábado de esa semana me decía: 'Muy bien, pues entonces, te daremos las clases ese día'", explicó la estrella de Netflix.

Como protagonizar Merlina la estaba consumiendo, Jenna Ortega sintió que debía ponerse firme para poder hacerle frente a todas estas complicaciones. De esta manera, dio todo de ella y trabajó muy duro para lograr una increíble interpretación.

“Tuvieron que empezar a usar dobles de riesgo u ocasionalmente dobles de violonchelo, pero yo insistí mucho en estar lo mejor preparada posible porque quería que pudieran usarme a mí misma, porque eso es mucho más creíble si pudieras ver tu cara”, sentenció.