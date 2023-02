En las redes circula un video que probaría que Bad Bunny y Kendall Jenner estarían saliendo

Al parecer, Bad Bunny quiso tomarse un descanso de su carrera musical y mudarse a Los Ángeles, California, aunque eso no quiere decir que deje de dar de qué hablar, pues incluso sin estar dando conciertos, ha sido el protagonista de varias polémicas desde su aparición en la ceremonia de los Grammys 2023.

Luego de robarnos el corazón al dedicarle el video musical de Ojitos lindos a su perrita Sansa, el puertorriqueño vuelve a ser noticia después de que varios testigos y paparazis afirmaran haberlo visto junto a Kendall Jenner en un club nocturno de Los Ángeles. Incluso trascendió el detalle de que pasaron toda la noche juntos.

¿Simple amistad o el inicio de un romance?

La noticia del supuesto romance entre el intérprete de Titi me preguntó y la media hermana de las famosas Kardashian se dio a conocer a través del programa de televisión Despierta América, donde, después de publicar un video que muestra la camioneta de la modelo estadounidense de 27 años afuera del antro, los conductores aseguraron que los famosos trataron de hacer una discreta salida evitando ser vistos juntos.

Durante la nota, los conductores aseguraron que aunque querían mantener un perfil bajo y trataron de que sus choferes detuvieran sus autos para no ser vistos, Jenner fue captada por los paparazi, pero alcanzó a tapar su rostro para no ser identificada.

EN LA ÚLTIMA ENTREGA DE LOS GRAMMY, BAD BUNNY Y TAYLOR SWIFT SE FOTOGRAFIARON JUNTOS. FOTO: ARCHIVO

Las personas que los vieron en el lugar compartieron en sus cuentas de TikTok y redes sociales que Bad Bunny y Kendall Jenner no solo fueron a pasar un buen rato al antro, sino que también se la pasaron besándose entre canción y canción. Aunque no han compartido fotos de ambos en el antro ni alguna imagen que confirme que se besaron, a los seguidores de ambas celebridades no parece disgustarles la idea de que surja un romance entre ellos.