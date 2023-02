Cuando Yolanda Saldívar sorprendió a Selena Quintanilla por la espalda de un disparo, la joven se encontraba en lo más alto de su carrera artística. Si bien su paso por este mundo fue breve, lo cierto es que dejó un importantísimo legado musical que hoy se mantiene vigente.

Nació en 1971 en Texas y dio sus primeros pasos en la música de pequeña. Con 10 años formó parte de Los Dinos, la banda que tenía junto a sus hermanos: Suzette y A.B. Si bien era estadounidense, tenía ascendencia mexicana y por ello, su padre la impulsó a cantar pegadizas melodías en español.

Selena Quintanilla y Chris Pérez

La Reina del Tex-Mex, como muchos la llamaban, estaba unida en matrimonio con Chris Pérez, el guitarrista de la agrupación musical. Se casaron en 1992 a pesar de que la familia de ella no apoyaba la relación. Se escaparon, dieron el gran sí en secreto y a Abraham Quintanilla, el papá de la artista, no le quedó más remedio que aceptar el vínculo por el bienestar de su pequeña.

Selena y Chris no llegaron a ser padres, a pesar de que ambos amaban los niños. La artista tenía varios planes antes de traer al mundo a un bebé porque, tal como en algún momento aseguró, cuando fuera madre quería dedicarse a tiempo completo a su crianza.

Qué le diría hoy Selena Quintanilla a Chris Pérez si estuviera viva

En las redes se suelen compartir diversos recuerdos, anécdotas y todo tipo de material relacionado a la intérprete de Amor prohibido. Ahora, circula una frase que dijo su esposo: "Se que si Selena estuviera aquí, me diría que me ama y que no me preocupe porque volveré a verla un día".