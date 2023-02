Pasta ziti al horno, una delicia italiana económica que se ganará el corazón de todos los comensales

No hay nada mejor que una comida italiana clásica y deliciosa como los ziti al horno. Este exquisito plato de pasta gratinada es muy fácil de preparar y seguro le gustará a toda la familia. Con unos pocos ingredientes y en sencillos pasos, podrás preparar fácilmente un almuerzo o cena que se convertirá en la sensación, y en cada reunión te lo pedirán. Sin más introducción, manos a la obra. ¡A la receta!

Ziti al horno. Fuente: Jo Cooks

Ingredientes

340 gr de pasta ziti o los macarrones que consigas

2 dientes de ajo picados

2 cucharadas de aceite de oliva

Media cebolla

Media cucharadita de sal gorda

Una cucharadita de orégano

Una cucharadita de pimienta negra

Media cucharadita de romero seco

Una cucharada de azúcar

Una lata de tomate triturado

Una cucharada de mantequilla

Una taza de nata líquida

Media taza de queso mozzarella fresco rallado

Un cuarto de taza de queso parmesano rallado

Rinde 4 porciones

Procedimiento

En primer lugar, lo que tienes que hacer para obtener ziti al horno, es reunir todos los ingredientes necesarios. Luego, precalienta el horno a 190°C. Y empieza diréctamente con la preparación. Dispone a hervir una olla con agua al fuego y, cuando esta entre en ebullición, añade los ziti, que pueden ser tranquilamente los macarrones que consigas en donde vives. Cocínalos a fuego medio. Es importante que sigas las instrucciones del paquete para obtener una pasta al dente. Una vez cocidos, escúrrelos y reserva. Ziti al horno. Fuente: Jessica Gavin

Siguiendo con la receta, en una sartén grande echa aceite de oliva y llévala a fuego medio. Cuando esté caliente, añade el ajo y la cebolla, esta última córtala en cuadraditos pequeños y cocina hasta que se ablanden. Después, salpimienta y añade las hierbas secas, el tomate y el azúcar. Este último es importante utilizarlo, ya que lo que hará es quitarle acidez al tomate y, gracias a esto, resultará una salsa mucho más suave.

Baja el fuego y cocina durante 20 minutos, removiendo de vez en cuando. Si algún día estás apremiado con el tiempo, el mercado ofrece una gran variedad de salsas ya listas, que solo tienes que llevar al fuego para calentar. Eso hará que tú preparación sea aún más rápida. Pero como has visto, que tu la prepares, no lleva casi nada de tiempo. Aunque no hay sabor más delicioso que el de la propia cocina. Ziti al horno. Fuente: Allrecipes

Para darle el toque final, añade la nata y la mantequilla, y a continuación la pasta bien escurrida. Remueve todo bien.

Para darle el toque final, añade la nata y la mantequilla, y a continuación la pasta bien escurrida. Remueve todo bien.

Para ir terminando, debes echar la pasta con la salsa a una fuente apta para horno. Espolvorea toda la preparación con la mozzarella y el parmesano rallado. Hornea durante 30 minutos o hasta que los quesos estén fundidos. ¡Y a disfrutar!