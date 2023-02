Nati Jota cautivó a sus admiradores con un precioso look total black

Esta semana, Nati Jota sorprendió a sus fanáticos al dar a conocer su salida de Nadie dice nada, el programa de Luzu TV. "Este miércoles va a ser mi último programa en Nadie Dice Nada, en Luzu. Fue una decisión mía. Siento que es un ciclo que se terminó", explicó días atrás.

Nati Jota

"Tengo ganas de hacer algo nuevo. No tengo algo ahora. No es que me voy a otro lado. Es un salto a no sé dónde...", continuó y señaló: "Sentí que no estaba dando mi cien y no me parecía justo para el proyecto, por todo lo que me dio, y por todo lo que significa. Yo estoy muy agradecida con Nico y con todos los chicos".

"Cuando gané el Martín Fierro no podía explicar bien lo que quería decir. Estaba nerviosa. Pero cuando yo me refería a que sentí que había logrado mi lugar y ese premio lo tenía porque me podía lucir por contraste. Lo que yo quería decir es que no hubiera podido mostrar lo que soy si no hubiera tenido a mis compañeros", reconoció Nati Jota.

Y con lágrimas en los ojos, manifestó: "Ya no somos esa generación que se queda 20 años en un mismo lugar. Tenemos inquietudes".

Por último, expresó: "Yo siento que las puertas de Luzu para mí están abiertas, en lo laboral y en lo emocional también. Y mis puertas están abiertas para Luzu para siempre. Ustedes son mis amigos".

