Maite Perroni y Andrés Tovar posaron ante las cámaras super dulces a la espera de su primer bebé

Luego de dar a conocer la feliz noticia de que iban a ser papás, Maite Perroni y Andrés Tovar, tomaron la decisión de hacer publico cómo va avanzando el embarazo, y es por ello que escogieron la exclusividad a la revista, Caras México para contar el tierno presente que están viviendo y así es que decidieron promocionarlo vía Instagram.

Fuente: Imagen / @carasmexico

Maite Perroni tapa de la nueva edición.

La actriz está gozando de un año a puro brillo, paz, amor y siendo parte de la gira internacional de despedida de RBD. Mientras tanto aprovecha para mostrarse feliz en cámara por la llegada de la nueva integrante de la familia y así es cómo en pose de costado y con un vestido negro, aparece en la edición 2023 del magazine Caras, tocandose el vientre y ventilando partes de su reciente embarazado: "Va a ser una niña muy amada, consentida y apapachada. Deseo que podamos guiarla de la mejor forma", reza al costado cómo una de las importantes declaraciones hechas y que el medio de comunicación decidió destacar frente a la primera beba que tendrá con el productor de televisión, Andrés Tovar.

La confianza en pareja

Sucede que en diálogo con la periodista, Maria Del Mar Barrientos para Caras también habló de cómo ve a Andrés en el rol de padre: "Es un hombre súper protector, amoroso, empatico, siempre está pensando en cómo resolver y en cómo estar... tengo toda la confianza que va a ser un buen guía.

Fuente: Imagen / @carasmexico

Andrés y Maite cuentan intimidades de esta etapa.

Además ambos practican yoga: "Meditamos juntos y hay un momento en que la clase se enfoca en toda la parte física para entrenamiento de cadera y flexibilidad", explicó acerca de la nueva actividad que están experimentando, para comodidad en etapa de primerizos.

Y en cuánto a sus primeras sensaciones en el embarazo dijo: "Vengo teniendo un embarazo increíble, apenas me enteré la pasé mal pero fue porque estaba en constante movimiento y no me podía quedar quiera. Ahora no tengo ningún síntoma más que sueño", cerró.

Todo marcha a la perfección...