Déjate sorprender por unos muffins de yogur y frambuesas super saludables, exquisitos y sencillos

Hoy desde MDZ te presentamos esta joya de la pastelería, con la que siempre quedarás como los dioses. La gastronomía posee una gran variedad de sabores, pero estos muffins de yogur y frambuesa son la combinación ideal para que tu paladar experimente una de las mejores sensaciones. ¿Cómo los describiríamos? Super suaves, esponjosos y con un sabor inigualable. No puedes dejar de prepararlos, por eso ¡vamos a la receta!

Muffins de yogur y frambuesas. Fuente: Recetas Thermomix

Ingredientes

180 gr de harina de repostería

100 gr de mantequilla

150 gr de azúcar

2 huevos medianos

8 gr de levadura química

5 gr de bicarbonato

1 cucharada pequeña de ralladura de limón

2 cucharadas de zumo de limón

120 gr de yogur natural

140 gr de frambuesas frescas

Rinden 14 unidades medianas.

Procedimiento

Comenzarás a preparar estos riquísimos muffins batiendo en un bol los 2 huevos con el azúcar hasta que resulte una mezcla espumosa, que se blanqueen y comience a formarse una especie de crema. Si realizas este paso con una batidora con varillas eléctrica, mucho mejor. Añade la mantequilla derretida ya a temperatura ambiente, ¡asegúrate de no incorporarla caliente! y sigue batiendo. A esta mezcla incorpórale la ralladura de limón y el zumo. Muffins de yogur y frambuesas. Fuente: Mundos Jumbo

Ten mucho cuidado cuando vayas a rallar el limón: fíjate de hacerlo solo en la parte de color, porque si rallas lo blanco, le aportará un sabor amargo a la preparación, y no es lo que buscas. Luego, sigue batiendo. Lo que harás ahora es incorporar los leudantes (la levadura química y el bicarbonato) y la harina en tres veces. Por último, añade parte del yogur entre cada una de ellas. Mezcla bien y, finalmente, agrega también las frambuesas.

Cuando ya tienes la masa preparada, debes llevarla al refri unos 5 minutos. El contraste de calor que se dará al meter los muffins en el horno, hará que crezcan mejor. ¿Qué harás ahora? En una bandeja de magdalenas o muffins coloca las cápsulas de papel y rellena cada una hasta no más de 2/3 de su altura. Ya que se levarán y no quieres que la masa se escurra en cada uno de ellos durante la cocción. Muffins de yogur y frambuesas. Fuente: Cook The Cake



Ahora, debes llevar la bandeja al horno previamente precalentado a 180º C. Pero antes de este paso, espolvorea con azúcar la superficie de cada muffin. Creará una capa un poco más crocante, que no llega a ser un crumble pero es igualmente super deliciosa. Hornea en la parte media del horno durante 17 o 18 minutos con calor arriba y abajo. Finalmente, pasado ese tiempo de cocción y cuando los notes doraditos, comprueba que los muffins estén listos: pínchalos con un palito y comprueba que este salga limpio. De ser así, deja que se enfríen sobre una rejilla antes de disfrutarlos. ¡Y listo! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.