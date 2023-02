Salma Hayek luce candente para una nueva portada y enciende la red

El 10 de febrero llegó a los cines del mundo la película ‘Magic Mike’s Last Dance’, protagonizada por Channing Tatum y por la mismísima Salma Hayek. En el tercer y último filme de la franquicia, la actriz mexicana interpreta a Maxandra Mendoza, el nuevo interés amoroso del stripper que recibe la oferta de tener su propio show de baile en la gran ciudad. Desde la filtración de los avances, esta dupla ya causaba furor en las redes por las escenas de baile candente. Por esto, nadie se quiso perder la cinta en la pantalla grande.

De esta forma, la película dirigida por Steven Soderbergh fue la más taquillera en su primer fin de semana en los cines de los Estados Unidos, superando a ‘Avatar: El Camino del Agua’ y ‘Titanic’, ambas obras de James Cameron. De acuerdo a las plataformas de cine, ‘Magic Mike’s Last Dance’ recaudó 8,2 millones de dólares tras su estreno, mientras que la segunda de ‘Avatar’ ganó 6,9 millones, y la clásica cinta protagonizada por Leo DiCaprio y Kate Winslet obtuvo 6,4 millones. ¡Salma y Channing tuvieron el estreno soñado!

SALMA VOLVIÓ A TRIUNFAR EN EL CINE CON DOS POPULARES FILMES. FOTO: @SALMAHAYEK

En ese contexto, la intérprete de Ajak en Marvel se tomó el tiempo de agradecer a sus fanáticos por ir a ver su nueva película. “Gracias a todos los que tomaron el tiempo para ir al cine este fin de semana y ayudar a que #MagicMikesLastDance fuera el número 1 en la taquilla de EE. UU”, escribió Hayek en su cuenta oficial de Instagram.

SALMA HAYEK EN LA PORTADA DE MARIE CLAIRE. FOTO: MARIE CLAIRE

Salma, en la portada de Marie Claire

El éxito de ‘Magic Mike 3’ y ‘Gato con botas: el último deseo’ en cines ha provocado que todo el mundo hable de Salma Hayek; incluso las revistas más prestigiosas han querido colaborar con la veracruzana para sus portadas. Es así que el miércoles, la actriz de 56 años reveló una nueva sesión de fotos realizada nada más ni nada menos que para la revista Marie Claire.

Para la ocasión, Salma lució preciosa con un elegante vestido blanco, desatando el furor en la red. “At laaaaaast my love has come along!”, puso Hayek en el pie de foto, haciendo alusión a la canción ‘At Last’ de Etta James. “Gracias Etta James por ser la banda sonora de mi cover shoot @marieclaireuk”, finalizó la empresaria.

EL MEJOR AMIGO DE SALMA LA ACOMPAÑA EN CADA SESIÓN FOTOGRÁFICA. FOTO: @SALMAHAYEK

En seguida, su Instagram se vio repleto de comentarios por parte de usuarios que halagaron la belleza que mantiene a su edad. “Tan bonita”; “¿Cómo eres tan hermosa y sin esfuerzo? Increíble”; “¡Estoy enamorado!”; “Se ve mejor con el tiempo”; “La escuché decir en una entrevista reciente que no hace ejercicio. Esto me deja alucinado”; “¿Puedes creer que esta mujer esté en sus cincuenta?”.