El álbum de fotos de Karina Jelinek en ropa interior que se llevó todas las miradas

Muchos conocen a Karina Jelinek gracias a "Lo dejo a tu criterio", su frase cabecera. Pero, ¿cómo surgió? Tiempo atrás, en la emblemática mesa de Mirtha Legrand la actriz contó toda la verdad.

"Es una frase emblemática en mi carrera. Fue cuando Gerardo Rozín me decía: ‘Miss caras’, que yo hacía todas las caras iguales y él me decía ‘cara de triste’, ‘cara de enojada’. Eso me decía él, pero después pasó lo de Jorge Guinzburg", comenzó diciendo Jelinek.

Y agregó: "Me hacía varias preguntas incómodas. Yo en ese momento era muy chiquita y me preguntó: ‘¿Y en tu intimidad, qué hacés?’. Me puse nerviosa y le dije: ‘Lo dejo a tu criterio’ varias veces. Y ahí la gente me empezó a cargar por eso".

A aquella incómoda situación, Jelinek supo sacarle provecho. "Hoy en día hice una empresa con eso. Tengo una línea con eso. Me fue bien. Hasta Susana Giménez me decía ‘lo dejo a tu criterio’, cuando no quería responder alguna pregunta", señaló la mediática.

El álbum de fotos de Karina Jelinek en ropa que interior que se llevó todas las miradas

En la actualidad, Karina es muy activa en Instagram y conoce a la perfección cómo captar la atención de todos con el material que sube. En una de sus últimas publicaciones, compartió un álbum de fotos en ropa interior que se llevó todas las miradas. "Feliz San Valentín para mi primero, porque me amo y me acepto como soy, y si es así puedo amar a los demás...", redactó junto a las imágenes.

