Con lencería, Romina Malaspina mostró sus curvas al borde de la censura

Modelo, cantante, conductora de televisión, actriz, influencer y, ahora, DJ; todos esos son los roles y trabajos por los que se ha destacado Romina Malaspina desde el comienzo de su carrera. Sin dudas, es una de las mujeres más multifacéticas y talentosas del país, además de encabezar la lista de las más diosas.

Lo cierto es que Malaspina saltó a la fama gracias a su participación en Gran Hermano 2015, en el cual fue protagonista de algunos cruces polémicos como la feroz pelea con Marian Farjat. Si bien la famosa de 28 años no llegó a la final del reality show, fue una de las más recordadas de la edición, sabiendo trascender y hacerse un lugar en los medios desde ese entonces.

Actualmente, Romina la rompe en las redes sociales, donde modela para todo el internet, luciendo su infartante figura. Sobre todo es en Instagram donde la influencer carga su contenido de modelaje, así como algunos detalles de sus proyectos venideros. Por eso no fue raro que para el día de los enamorados subiera una serie de fotografías buscando incendiar la red.

FOTO: INSTAGRAM @ROMIMALASPINA

El anti San Valentín de Romi Malaspina

A pesar de no estar en pareja, Romina Malaspina también subió fotos para el día de los enamorados, aunque no iban destinadas a nadie en especial. Es más, la diosa dejó en claro que no festejó el día como los demás, sino que prefirió presumirse a sí misma como signo de amor propio. “Happy anti san valentín”, escribió la actriz en Instagram.

FOTO: INSTAGRAM @ROMIMALASPINA

En las fotos en cuestión, Malaspina modela su escultural figura en un conjunto de encaje color beige claro. En seguida, la modelo incendió la red, consiguiendo más de 130 mil ‘me gustas’ y miles de comentarios como los siguientes: “Que lindaaaa romi”; “KEEEEEE?”; “O M G, please call firefighters”; “Gorgeous”; “Me tienes enamorado”; “Somos afortunados de tener las Argentinas más lindas”; “Si no me muero me enfermo”.

Romina anunció su próximo contenido como DJ

Hace aproximadamente un año, Romina anunció a sus seguidores que dejaría su trabajo en la televisión para profesionalizarse como DJ. Se trata de uno de los trabajos soñados de la modelo desde hace tiempo, por lo que apostó todo para hacerlo realidad. Precisamente hace unos días, la diva reveló que se viene un nuevo contenido como DJ para su canal de YouTube.

“Hola mi gente lindaaa, mi nuevo live set mix está por salir en mi canal de YouTube, están listos para ver el tremendo lugar que elegí?”, adelantó Malaspina y recibió varios comentarios de apoyo como estos: “Dale romii”; “Diotttttsa”; “Ufff la rompiste con ese spot”.