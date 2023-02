Así fue la divertida anécdota cuando Salma Hayek escupió a Eminem

Salma Hayek es una de las mujeres del momento y esto se debe a que es una de las protagonistas de 'Magic Mike's Last Dance', junto con Channing Tatum. Por esta razón han estado circulando en las redes sociales videos y fotos de ella en diversas entrevistas. Un video en particular llamó la atención de todos los usuarios, pues la actriz contó una divertida pero embarazosa anécdota que vivió junto a uno de sus cantantes preferidos: Eminem.

En una entrevista con Kelly Clarkson, la actriz se animó a contar todo, pues no le da miedo reírse de sí misma. Resulta que en el pasado, Salma Hayek fue invitada a la ceremonia de los Oscar para presentar una de las categorías, así que se encontraba tras bambalinas sumamente nerviosa. "No parece que esto me ocurra a mí, pero tengo un miedo escénico terrible, realmente me pongo muy mal. Mi boca se suele secar, así que tengo una canción que pongo en mi cabeza que me ayuda a superarlo, Lose Yourself (de Eminem)", comenzó a relatar la estrella.

Salma Hayek y Eminem en los Oscar. Imagen de Quien.

La actriz siguió contando la historia y comentó que en ese momento de nervios y adrenalina, comenzó a cantar la canción en su cabeza y se dio cuenta que algo no estaba sincronizando, así que se dirigió a una persona para preguntar. "Está sonando Lose Yourself en este momento?’ Lo escuché como en un estéreo, pero no estaba anunciado que iba a estar en los Oscar", añadió la mexicana.

Según comentó Salma, justo allí notó que Eminem estaba arriba del escenario tocando su canción preferida, así que obviamente se puso más tensa. "Él sale exactamente del lado en el que estoy yo y estoy tan nerviosa y digo: '¡Te amo! ¡Te amo!' Lo escupí. Yo estaba bebiendo y dije: ‘¡Te amo! ¡Te amo! Y entonces veo que está como en shock con agua por todos lados y yo: '¡Lo siento! ¡Lo siento! Que alguien tome una foto', me sacaron una foto y luego me fui", terminó la anécdota, mientras Kelly Clark estallaba de la risa.