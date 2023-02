Así de linda se veía Charlotte Caniggia mucho antes de pasar por el quirófano

Poco después del arranque de la segunda temporada de El Hotel de los Famosos, Charlotte Caniggia decidió dar un paso al costado y retirarse del reality de eltrece por la puerta grande. "Los voy a abandonar, chicos. No me extrañen", expresó delante de Pampita, El Chino Leunis y sus compañeros.

Charlotte Caniggia

Y explicó: "Me quiero ir del hotel porque es muy difícil y hay muchas tareas. A mí me tocó estar en el staff dos veces. Es triste porque conocí gente súper linda que los llevo en mi corazón. Pero es muy difícil para mi".

"¿Qué es lo que más te cuesta: no estar en tu ámbito, la convivencia, la limpieza?", le consultó Ardohain. "Todo, todo. Hay muchas actividades en el día y por la tele no parecía tan duro. Pero cuando venís acá, es distinto. Es mucho más difícil", respondió Charlotte.

Por último, señaló: "Conocí mucha gente linda, aprendí a hacer muchas cosas, que no sabía hacer. Y aprendí lo que es trabajar de verdad... que es lo que no me gusta mucho".

Hoy, más relajada, se dedica a compartir contenido en su cuenta de Instagram, donde la siguen miles y miles de personas. Cada vez que lo hace sorprende a los internautas y su última publicación no pasó desapercibida para nadie. La mediática enseñó lo linda que se veía muchos años antes de pasar por el quirófano. "Sí, esa soy yo cuando tenía 5 años", escribió Caniggia sobre una fotografía en la que se ve su cédula de identidad.

