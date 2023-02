Quién fue la ex pareja de Shakira que la dejó para el Día de San Valentín

Shakira es un ícono de la música latina y, sin importar el correr de los años, sigue imponiéndose en la industria a nivel mundial. A lo largo del 2022, la colombiana marcó su regreso musical con el lanzamiento de ‘Te Felicito’, junto a Rauw Alejandro, y ‘Monotonía’ con Ozuna. Pero fue la reciente colaboración con Bizarrap la que la hizo volver a batir récords, posicionándose, otra vez, como una de las artistas más escuchadas en todas las plataformas de streaming.

En ese marco es que Shakira está en boca de todos, y todo lo relacionado con ella se vuelve tendencia. Es por ello que sus fanáticos se la pasan hablando de la ruptura con el padre de sus hijos, Gerard Piqué, como también sobre algunos momentos inolvidables de su carrera. Es más, para el Día de San Valentín, algunos internautas recordaron un triste episodio en la vida de la cantante, el cual tuvo lugar precisamente un día de los enamorados.

El desamor de Shakira para San Valentín

Shakira ha tenido varios amores importantes a lo largo de su vida. Uno de ellos fue el empresario Oscar Ulloa. Cuando la intérprete de ‘Si te vas’ tenía tan sólo 17 años, conoció al joven que la inspiró a crear algunas de sus canciones más exitosas. Durante algunos años de relación, Oscar fue uno de los principales sostenes para la artista además de su familia. Hasta llegó a protagonizar el videoclip de ‘Dónde Estás Corazón’.

OSCAR ULLOA ESTUVO EN EL VIDEO DE 'DÓNDE ESTÁS CORAZÓN'. FOTO: CAPTURA

A pesar de que el amor que sentían era grande, el joven decidió romper con Shakira el mismísimo Día de los enamorados. Fue un 16 de septiembre, día que se celebra San Valentín en Colombia, cuando Oscar Ulloa dejó a la cantante por sentirse rebasado por su fama. El ahora empresario fue quien se animó a contar la anécdota de desamor unos años más tarde, en una entrevista que dio a un medio colombiano en 2013.

“Terminamos un día del amor y la amistad. Creo que era el momento en que tenía que seguir sola y no me equivoqué. Llegó al cielo”, afirmó el ex de Shakira en charla con la prensa.

La ruptura afectó tanto a la artista que la inspiró a escribir ‘Antología’, uno de los éxitos del álbum ‘Pies Descalzos’ (1995). En una conferencia de prensa durante su tour ‘Fijación Oral’, la propia Shakira confirmó que esa canción se la dedicó a Ulloa. "Esta canción la escribí después de que terminó una etapa en la que recibí muchos momentos de felicidad de una persona especial...", confesó.