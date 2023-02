Khloé Kardashian presume sus imponentes curvas, con un bellísimo traje de baño

Khloé Kardashian es una de las celebridades más populares de la televisión, pues junto con sus hermanas protagoniza el reality show 'The Kardashians'. Sin embargo, también es una estrella en las redes sociales, pues la celebridad se la pasa subiendo fotos y videos, luciendo su figura perfecta, posando con los mejores atuendos, entre otras cosas. Recientemente, la empresaria compartió una sesión de fotos en traje de baño y causó una revolución entre los usuarios.

Como todos sabemos, a Khloé Kardashian le gusta llevar una vida 'healthy', hacer deporte y una dieta saludable. De esta manera, tiene más energía para afrontar todas sus responsabilidades en el trabajo con sus marcas de ropa, las grabaciones del reality show y las campañas de fotos con las empresas que trabaja. Además de esto es madre de dos pequeños, así que se mantiene bastante ocupada, pero no le gusta dejar de lado su cuidado personal y sus actividades físicas.

Khloé destina varias horas de la semana a su entrenamiento físico, así que obviamente tiene una figura trabajada y tonificada que le gusta presumir de vez en cuando. En esta ocasión, la empresaria compartió en su cuenta personal de Instagram, un carrete de imágenes capturadas por Kendall Jenner, su hermana. En la sesión de fotos posó con una bellísima bikini metalizada, que causó sensación en la red.

Khloé Kardashian, imagen de Instagram.

"Cuando tu hermana conoce tus ángulos", escribió en el pie del posteo y etiquetó a Kendall. En las fotos la celebridad posa con el traje de baño, presumiendo su abdomen marcado y sus piernas tonificadas. Además, lleva unas gafas oscuras de sol y varios accesorios combinados. Obviamente, la publicación se llenó de comentarios por parte de sus fans, que se mostraron contentos de que la empresaria haya subido una foto natural, sin tanto retoque: "Me encanta que estas fotos sean crudas y demuestre que tiene algo de textura y celulitis! Siempre es bueno que los famosos no editen sus fotos de más", "Me encanta una foto natural".