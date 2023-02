Juan Reyes de Pasión de Gavilanes debutó en Instagram: "Soy tu Juancho de siempre"

Dos décadas atrás, Pasión de Gavilanes fue un verdadero suceso en la pantalla chica. La tira provocó fanatismo en miles y miles de personas que esperaban ansiosas la vuelta de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo a la pantalla chica. En aquél entonces se emitió por Canal Caracol.

Tan grande fue la insistencia de los televidentes que la producción hizo caso a sus pedidos y trabajó en una secuela. Así, en febrero de 2022, Telemundo lanzó la segunda temporada de la historia creada por Julio Jiménez.

Los protagonistas de la primera entrega estuvieron todos: Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Michel Brown, Natasha Klauss y Juan Alfonso Baptista. También, otros que se lucieron junto a ellos en el pasado como Zharick León, Kristina Lilley, Carmenza González y Tatiana Jauregui. Y algunos no fueron parte de esta segunda temporada como fue el caso de Lady Noriega.

Lo cierto es que si bien los números de rating no fueron altísimos como se esperaba, la tira contó con muchos televidentes que siguieron de cerca todo lo que ocurrió delante de las cámaras con sus personajes favoritos.

Uno de los que se ganó, sin dudas, el corazón de cientos fue Juan Reyes (Mario Cimarro). Hoy, se abrió una cuenta de Instagram para estar en contacto con sus admiradores. En un video frente a la cámara, expresó: "Hola. Soy Juan, tu Juan, tu Juancho de siempre. Sí, el que conociste hace 20 años, pero quiero que sepas que me he venido adaptando muy bien a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías. Así que este 14 de febrero te animo a que me sigas".

Y continuó: "¿Por qué? Porque el amor y la amistad es una de las cosas más importantes de la vida. Asique si estás sola o solo como yo, no te me desanimes. Recuerda que hasta el más macho de los machos se enamora. Asique tu tranquilo, tranquila, con la paz que te da haber dado todo. Con sombrero nuevo y un futuro por delante en España o en Argentina o en México o en Colombia".

Junto al clip, en su cuenta personal, Cimarro escribió: "Juan te invita a que lo sigas y te deja una felicitación por el Día del Amor y la Amistad... Además, Spoiler Alert. Abrió una panadería y abrirá una constructora".