Empapada en la piscina, Yanet García paraliza la red luciendo sólo un micro bikini

Una vez más, Yanet García sorprendió a sus seguidores con una serie de fotografías candentes con las que probó que es una de las mujeres definitivas y más hermosas de todo México. Es que, desde hace tiempo la actriz y modelo oriunda de Monterrey encandila la red con imágenes en las que presume su escultural figura y su belleza inigualable.

Todo empezó cuando García comenzó a trabajar como presentadora del clima en programas como ‘Las Noticias’ de Televisa Monterrey, ‘Gente Regia’ y, finalmente, ‘Hoy’ de Televisa. Así se fue haciendo reconocida y el público la empezó a seguir dentro y fuera de la pantalla chica. Más tarde, Yanet se animó a lanzarse como modelo en plataformas de contenido para adultos y su carrera explotó.

Aunque Yanet no sólo ha tenido éxito en México, puesto que actualmente deslumbra desde la Gran Manzana estadounidense, sitio donde vive desde hace un par de años. Desde allí, la modelo ha tenido las sesiones fotográficas más top, luciendo prendas de famosas firmas, enseñando que tiene gran estilo hasta en invierno.

Es por eso que en los últimos años se ha ido ganando fanáticos del país norteamericano, como también gracias al contenido que sube a las redes sociales. De esta forma, cada vez se leen más comentarios en diferentes idiomas en cada publicación que realiza en Instagram, sobre todo en inglés, portugués y, por supuesto, español.

YANET GARCÍA MODELA PARA LAS REDES. FOTO: INSTAGRAM @IAMYANETGARCIA

Yanet García presume su figura desde el agua

El último posteo que se puede apreciar en el Instagram oficial de la ex “chica del clima”, la tiene como protagonista modelando desde una piscina. En el carrete de tres imágenes, Yanet posa como saliendo del agua, toda empapada, luciendo así su figura perfecta. Para la ocasión, la diva eligió un micro bikini color negro con el que lució sus atributos y su abdomen de acero.

LA MODELO PRESUME SU ESCULTURAL CUERPO. FOTO: INSTAGRAM @IAMYANETGARCIA

En seguida, la publicación causó furor en toda la red, como de costumbre y, rápidamente, se llenó de comentarios de parte de sus 14.9 millones de seguidores quienes no dudaron en alabar su belleza. “Te re amoooo y me encanta como has progresado tu solita, saludos desde Los Angeles Ca”; “This is my favorite pic of you ever”; “Baby”; “En la primera foto pensé que era Ana de armas”; “Much more than beautiful”; “Tienes un hermoso cuerpo”; “Una pregunta tus glúteos son naturales”; “BELLEZA”, escribieron algunos de los usuarios de Instagram.