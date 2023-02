Britney Spears se muestra más desafiante que nunca y le hace frente a sus haters

Frente a tantas especulaciones por sus posteos para algunos "extraños y preocupantes", y hasta momentos de desaparición absoluta pero la cantante, Britney Spears decidió levantar su voz y explicar su estado actual de salud vía Instagram.

Britney Spears decidió cortar el tema de raíz y es por ello que se grabó en cámara frontal dejando en claro que ella está bien: "No estoy muerta chicos, estoy acá y viva, bien y feliz... eso es todo. Tan solo tendamos a saltear", se la oye decir en uno de sus últimos reels publicado en Instagram dónde quería dejar en claro que todo lo que dicen de ella es falso. Pero claro que no se ha quedado solo con sus dichos.

Además, Britney dejó en la descripción un extenso texto resaltando sus últimos momentos que han sido duros: "Esta semana en las noticias decía que casi me muero y que tengo un gerente y "doctores". No tengo un equipo directivo ni lo tendré nunca más en mi vida. No tengo "médicos". Tomo Prozac para la depresión y eso es todo, comenzó refiriendose a que se automedica frente a importantes problemas de ansiedad de gran escala.

"Soy una persona extremadamente aburrida. Me frustra saber que cualquier medio de noticias diría algo de esto. Es peor que una broma cruel porque la gente realmente cree estas cosas y todos mis esfuerzos para mejorar con mi pequeña rutina de oración y terapia parece no contar para nada cuando la gente puede decir cosas que están increíblemente equivocadas", cerró apuntando super filosa contra algunos medios de comunicación que atacaron su imagen.

Fue por más...

Al quedarle algunas cositas por decir... Britney volvió a agarrar el teléfono y posteo otro reel con la misma ropa y su pelo suelto rubio ondulado.

Fuente: Imagen @britneyspears

Britney sonriendo.

Respecto del outift escogido se la puede observar en su mansión con una remera blanca con tintes de rosa y con manga larga, mientras que debajo lleva una mini pollera blanca. La movida perfecta para aprovechar a arrojar un par de palitos más hacia sus haters: "Sí el mundo dice cosas malas de mí puedes garantizar que encontraré mi manera de alegrar las cosas. Siempre lo he hecho... está en mi destino. He perdido algo de peso pero se siente un poco bien", cerró Britney en referencia a qué entre otras de las tantas críticas apuntaron contra su peso actual.