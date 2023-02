Así de bella lucía Catherine Fulop 25 años atrás junto a su marido

El grandioso cuento de amor entre Catherine Fulop y Ova Sabatini comenzó en 1993 cuando participaron en la novela Déjate Querer. La tira narraba la historia de la vida de un arquitecto con mucho dinero que cambia por completo cuando conoce a una mujer que estudia derecho para demostrar la inocencia de su padre. Por un error, él se hace creer a ella que es pobre.

En ese entonces, ella estaba comprometida. Sin embargo, eso no le fue impedimento para encarar a su futuro esposo. "Yo lo veía a él pero tenía ese muerto que estaba velando y yo lo veía a él y pensaba 'ay, Dios mío, qué hombre más hermoso'", contó Fulop en una entrevista radial.

Y detalló: "Faltaba una semana de grabación, y él venía caminando por los pasillos, yo venía con una amiga mía, y le digo: ¡Qué bello eres! Y mi amiga le dice '¿sabés que ella te quiere dar un beso?'. Entonces me agarró de la mano, me metió a un baño; mi amiga se quedó afuera, cantando la zona. Fue sólo un beso. Y desde ahí no nos separamos más".

Catherine Fulop, Ova Sabatini y sus preciosas hijas, Oriana y Tiziana

En 1996 trajeron al mundo a su primera hija: Oriana. En 1998 dieron el gran sí frente al altar y al año siguiente fueron padres nuevamente de Tiziana. La primera de sus niñas hoy goza de una gran popularidad gracias a su carrera como actriz y cantante. La segunda es diseñadora gráfica y tiene su propio estudio.

En Instagram, Fulop es muy activa y hoy, por el Día de los Enamorados, le dedicó una publicación a su amado marido. "Mi amor", escribió junto a un corazón rojo sobre una fotografía de la boda que celebraron 25 años atrás.

Noticias Relacionadas Así celebró Catherine Fulop sus tres millones de seguidores en Instagram