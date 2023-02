Manelyk González se disculpó públicamente luego de sus dichos transfóbicos

Desde que comenzó su carrera en la televisión con Acapulco Shore, Manelyk González se vio envuelta en un sinfín de escándalos. Recientemente, la influencer protagonizó un video que no fue bien recibido en las redes sociales y que la colocó en el ojo del huracán. En dicha filmación, donde estaba acompañada por otros amigos, la estrella realizó dichos transfóbicos que no fueron pasados por alto.

Debido a que fue “cancelada“ por los usuarios de diferentes redes sociales, la muchacha no tuvo otra alternativa que romper el silencio y pedir disculpas. A continuación, te compartimos todos los detalles sobre este nuevo escándalo.

El comunicado que realizó Manelyk González tras el escándalo.

La influencer participó en un video junto al maquillador Victor Guadarrama, donde ambos realizaron comentarios fuera de lugar y que ofendieron por completo a los miembros de la comunidad LGBT+. En dicha filmación, se la puede escuchar a la estrella decir que las personas transexuales están “de moda“.

“Las trans están de moda, ligan cabr*n y todo el mundo quiere con ellas, yo tengo muchos conocidos que les mam* las trans y tengo amigas trans que son súper guapas, es la sensación del momento”, comentó Manelyk González. Tras su declaración, llegaron los polémicos comentarios del maquillador.

“Muchos las presumen y las besan en los antros. En su mente muchos piensan que están con una mujer”, declaró el muchacho. Rápidamente, la participante de Acapulco Shore y La casa de los famosos respondió: “Pero que calza grande”, haciendo señas con las manos en referencia al mito mexicano relacionado a la zona íntima masculina.

“Qué tienen su aparato reproductor, eso a ellos les causa un placer profundo, un morbo. Muchas veces ellos son los activos. Pero también la mayoría de las mujeres transexuales, no, que son travestis, que son las que no se lo cortan, se vuelven prostitutas porque hay mucha demanda porque los weyes las buscan”, comentó Víctor Guadarrama.

Cuando este video se publicó en YouTube, los usuarios de las redes no tardaron en criticar cada uno de los dichos. Al ver que el revuelo era tan grande, Manelyk González decidió compartir un comunicado donde reconocía el error de sus palabras. Además de eso, también prefirió dar de baja el video en cuestión.

Manelyk González se enfrenta a un gran escándalo en redes.

“Estoy leyendo comentarios del último video Y NO PODÍA ESTAR MAS DE ACUERDO CON USTEDES! EI video no construye absolutamente nada, desinforma y estigmatiza así que mejor he decido bajarlo“, comenzó diciendo la estrella en sus redes sociales.

El comunicado finaliza de dicha manera: “Realmente quiero comprometerme más con ustedes porque a pesar de que no tuve la más mínima intención de ofender, reconozco ahora que fui poco empática, y poco informada. En la tarde platicamos a detalle en un live”.