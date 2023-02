Kim Kardashian lució su belleza desde la nieve y cosechó miles de corazones

Kim Kardashian se la pasa viajando, ya sea por temas relacionados al trabajo o por fines personales, pues le gusta disfrutar de su tiempo libre en los lugares más exóticos. En esta ocasión la empresaria decidió viajar a la nieve para aprovechar las últimas semanas de la temporada invernal y como era de esperar, compartió algunas fotos y videos en su cuenta personal de Instagram.

Tal como lo han demostrado en los realities 'Keeping Out with the Kardashians' y 'The Kardashians', viajar es una de las actividades favoritas del clan millonario. A veces organizan salidas juntas entre las hermanas, Khloé, Kim, Kourtney, Kendall y Kylie y en otras oportunidades viajan con amigas o incluso la familia completa, incluídos Robert, el único hermano de las famosas y Kris y Caitlyn Jenner.

En esta oportunidad Kim decidió viajar sola con sus hijos y eligió un destino invernal, para practicar ski y otras actividades divertidas que se pueden realizar en la nieve. Para que el viaje no pase desapercibido, la empresaria se tomó algunas fotos y videos, así que aprovechó para subir todo a sus redes sociales.

El look invernal de Kim Kardashian. Imagen de Instagram.

En uno de las imágenes que puede notar que Kardashian eligió una campera de charol negro y un pantalón a tono, con un gorro, un cuello, unos lentes y unos guantes oscuros, un atuendo perfecto para sobrevivir a las bajas temperaturas de la montaña y lucir bien fashionista, al igual que siempre. Además, la influencer compartió algunas fotos con sus hijos, disfrutando la nieve y riendo divertidos, pues que mejor que viajar a la nieve con tu grupo de hermanos.

Kim Kardashian posando con su hijo pequeño. Captura de pantalla de Instagram.