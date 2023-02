Anuel AA respondió tajante luego de las acusaciones de violencia doméstica

Aunque esté enfocado siempre a la industria musical, no podemos negar que Anuel AA también se convierte en noticia por grandes escándalos. Luego de haber estado en prisión, la estrella se convirtió en un tema muy comentado en las redes sociales por sus demostraciones de amor hacia Karol G. Cuando se separaron, estuvo en boca de todos por su romance con Yailin. Ahora, se enfrenta a nuevas polémicas con una ex pareja.

Mientras el cantante se encuentra a la espera del nacimiento de su futura hija, una noticia impactante puso en riesgo su felicidad. La madre de su hijo mayor, Astrid Cuevas, decidió denunciar al intérprete por presunta violencia doméstica.

Los posteos realizados por Anuel AA en su Instagram.

Luego de separarse de Yailin La Más Viral, la madre de su futura hija, el cantante se enfrenta a un momento delicado en su vida. En las últimas horas, Astrid Cuevas, la mujer con quien trajo al mundo a su primer hijo, lo denunció con las autoridades de Puerto Rico por una presunta violencia doméstica.

Dicha denuncia, según reportan medios de dicho país, fue realizada el 10 de febrero. Al parecer, ambos mantuvieron una charla telefónica que terminó de la peor manera: el cantante le habría hecho supuestas amenazas de muerte. Por este motivo, la joven sintió mucho miedo y decidió denunciar dicho accionar ante la policía.

Como era de esperar, esta información no tardó en llegar a las redes sociales y a diferentes programas de televisión. Al enterarse todo lo que estaban diciendo de él, Anuel AA decidió utilizar sus redes sociales para enviarle un mensaje a la madre de su hijo y también a sus fanáticos.

Para ello, el intérprete replicó varias notas periodísticas que lanzó El Vocero de Puerto Rico. Allí, se detalla que las autoridades "determinan no radicar cargos" en su contra. En la primera imagen, decidió colocar dos emojis: el número 100 y las manos en posición de rezo. En otra de las fotografías, escribió un mensaje: "Hasta los nietecitos bebo. Yo no me voy a dañar mi carrera por nadie, ¡ni por nada!".

Anuel AA y las acusaciones de violencia doméstica en su contra.

De acuerdo con datos que dio a conocer El Gordo y La Flaca, a Astrid Cuevas le fue "negada" la denuncia contra Anuel en Puerto Rico: "La querella fue consultada hoy con la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Fiscalía de Carolina“.

“Tras realizar la investigación correspondiente, la fiscal Kechia M. Díaz Aponte concluyó que no existen elementos de delito para presentar cargos en el presente caso", detalló el show de Univision a través de su cuenta oficial de Instagram. "No obstante, se instó a la parte perjudicada a solicitar una orden de protección", agregaron.