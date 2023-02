Los mejores secretos para preparar fácilmente una torta de piña volteada perfecta

Hoy desde MDZ te proponemos una receta que se prepara al revés, para que al darle la vuelta encuentres las piñas y las cerezas en el tope. Es una torta densa, no es abizcochada, sino húmeda y muy sabrosa. Puedes también preparala sin el caramelo, pero si eres un súper goloso como nosotros, te aseguramos que te encantará, a parte le aportará un brillo extra que lucirá muy tentador. Para prepárala sin el caramelo, solo tienes que asegurarte que todo el molde esté bien enmantecado, así cuando la desmoldes no se pegará. Es una torta que la puedes acompañar con un refresco o también con alguna infusión. Si le agregas una cucharada de helado a la porción, te aseguramos que no podrás resistirte. ¡Manos a la obra!

Torta de piña volteada. Fuente: Harinas Monisa

Ingredientes

4 tazas de harina de trigo todo uso

200 gr de mantequilla o margarina

1 y 1/2 taza de azúcar moreno

1 lata de rodajas de piña en almíbar

1/2 taza de jugo de piña

4 huevos medianos a grandes

1 taza de azúcar blanca (para el caramelo)

Cerezas marrasquino (cerezas en almíbar)

1 cucharada de polvo para hornear

Rinde un molde de 24 cm, 8 porciones.

Procedimiento

Lo primero que harás es preparar es el caramelo, para ello en una olla agrega el azúcar blanco junto con una taza de almíbar de la lata de piña. Llévala a fuego lento hasta que se caramelice todo. Tienes que ir removiendo constantemente para que el azúcar no se queme. Una vez listo el caramelo, ponlo en el molde de la torta, mueve para que cubra bien todos los lados y el fondo. Esta receta es para un molde de 24 cm, y deja enfriar para que se endurezca el caramelo. Torta de piña volteada. Fuente: La Noticia Charlotte

Ahora prepara la masa de la torta. Separa las claras de las yemas, bate las primeras a punto de nieve y reserva. Bate bien la mantequilla con el azúcar moreno mientras agregas las yemas de una en una. Añade la harina y el polvo para hornear tamizados, y vuelve a batir mientras agregas la 1/2 taza de jugo de piña. Cuando todo esté integrado, agrega las claras a punto de nieve y mezcla con movimientos envolventes.

Precalienta el horno a 200ºC. ¡Tip MDZ! Para que las rodajas de piña no se peguen al molde, debes untarlas con mantequilla antes de colocarlas. Sigue con la receta, pon las rodajas de piña, en la base del molde que tienes forrado de caramelo, y adentro de cada rodajita coloca las cerezas. Torta de piña volteada. Fuente: Oohlala

Una vez que ya tienes este paso, debes verter la preparación de la masa. Ocupa un molde desmontable preferentemente, así será más fácil desmoldarla, y hornea por unos 45 minutos entre 200ºC y 220ºC. El tiempo de cocción es relativo, ya que cada horno cocina diferente. Para saber que está en su punto justo, introduce un palillo y si sale seco, es porque ya está lista. Por el contrario, si sale con restos de masa, es que debes dejar que se cocine un poco más.

Llega el momento de desmoldarla. Para todos los cocineros este es un momento crucial. Es importante que la dejes reposar por unos 20 minutos en el molde para que se asiente y enfríe un poco. No la desmoldes si está demasiado caliente porque se puede romper, pero tampoco cuando esté ya fría porque si no se pega el caramelo en el molde.

Con mucho cuidado, mano firme y pulso de cirujano porque aún está un poco tibia, coloca un plato más grande que el molde sobre ésta, y rápidamente la volteas. Si tienes el molde desmontable, mejor porque es más fácil. Esta torta es delicada por lo debes tener cuidado para que no se rompa. ¡ A disfrutar!