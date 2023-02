El terrible momento que vivió Miley Cyrus grabando un videoclip

Miley Cyrus es una de las cantantes del momento, pues el lanzamiento de ‘Flowers’ la posicionó entre las artistas más escuchadas del mundo. La canción pertenece a ‘Endless Summer Vacation’, el nuevo álbum que sale a la venta en el mes de marzo. Mientras tanto, el único tema que se conoce del disco figura en el top de los rankings mundiales. Gracias a este éxito, la cantante ha sido la protagonista de diarios, revistas y sitios web, es por esto que durante una entrevista se sinceró sobre algunos detalles de su vida privada y habló sobre un difícil momento que vivió justo cuando decidió separarse de su expareja.

Miley Cyrus vivió una hermosa historia de amor con Liam Hemsworth, el actor que conoció en el set de ‘The last song’. En el pasado se comprometieron y luego de muchos años se casaron, pero el amor no fue suficiente, así que tomaron la decisión de divorciarse. Justo el día después de hablar sobre la separación, la cantante tuvo que grabar un videoclip, así que fue una jornada de trabajo bastante difícil.

La artista reveló en la entrevista: “Hubo un día… en el videoclip de ‘Mother’s Daughter’. Ese video no es sobre mi quebrándome, no se suponía que iba a estar llorando. Solo estaba teniendo el corazón roto”. Entre otras cosas, Miley agregó que empezó a cantar vestida como toda una diva con su traje rojo, enfundada de diamantes y aún así no pudo evitar quebrarse de la tristeza, pues el día después de una ruptura es aterrador, pero la vida y el trabajo tienen que continuar. “Se suponía que tenía que estar bailando y no era un día en el que yo quería estar vestida de látex y sonriendo. Estaba rota y necesitaba permitirme estar así”, expresó la estrella.

‘Mother’s Daugther’ es una canción que habla sobre alzar la voz, empoderar a la mujer, celebrar la libertad y la diversidad corporal con frases como “soy libre y no un objeto”. Asimismo, también habla sobre el amor y el orgullo que Miley siente por su madre, pues la ha apoyado durante toda su vida, por esta razón en la entrevista la cantante expresó que se siente muy agradecida con ella. “Mi mamá es como un pilar […] Yo quiero ser tan resiliente como ella es”, comentó Cyrus.