Las mejores películas para disfrutar a Rihanna y dónde verlas

El domingo 12 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl. La final por el trofeo Vince Lombardi será disputada entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs en el State Farm Stadium de Glendale, donde el público podrá presenciar un partido histórico y un show impresionante protagonizado por Rihanna.

Mientras esperamos su espectáculo, el cual promete ser icónico y volverse viral en las redes sociales; es imposible no recordar los logros que alcanzó la estrella en el mundo de la música y en la actuación. Por este motivo, hoy nos enfocaremos en su faceta como actriz y en las películas en las que participó.

Las películas de Rihanna que tienes que ver

Ocean‘s 8

La historia nos presenta a Debbie Ocean, hermana de Danny, quien pretende cometer el atraco del siglo durante la gala Met que se lleva a cabo en Nueva York. De esta manera, su plan es poder robar un collar que está valorado en más de 150 millones de dólares. Para lograrlo, contará con la ayuda de seis ladronas expertas.

Disponible en Amazon Prime Video y HBO Max.

Home

Si quieres ver una divertida y encantadora película de Rihanna, entonces no puedes perderte Home. La historia nos presenta una raza alienígena llamada Boov que conquista a la Tierra, y decide reubicar a toda la población. Sin embargo, una niña llamada Tip logra esconderse de los extraterrestres.

Cuando Tip se encuentra con un Boov fugitivo llamado Oh, la desconfianza entre ambos no tardará en surgir. Sin embargo, Oh no es como el resto de los Boov. Él solo quiere tener amigos y poder divertirse. Pronto, comenzarán juntos una aventura: deberán encontrar a la madre de la niña. Lo que no saben es que los Groog, enemigos de los Boov, están en camino.

Disponible en HBO Max.

This is the end

La película comienza con una fiesta, la cual se celebra en Los Ángeles con motivo de la inauguración de la nueva casa de James Franco. Entre los invitados nos encontraremos a los actores Seth Rogen, Jay Baruchel y otras celebridades; todos ellos, deberán enfrentarse al fin del mundo. El Apolcalipsis pronosticado por la Biblia, lo cual nos dará momentos catastróficos y divertidos.

Disponible en HBO Max. Rihanna y su carrera en el mundo cinematográfico.

Valerian y la ciudad de los mil planetas

Ambientada en el siglo XXVIII. La hsitoria nos presenta a Valerian y Laureline, dos agentes terrícolas que son enviados por el ministro de Defensa a explorar un nuevo mundo que está al borde de una guerra civil. Su objetivo es comprobar si son una amenaza potencial contra la Tierra. La situación política del planeta los obligará a tomar partido y elegir a uno de los bandos existentes.

Disponible en HBO Max.

Ahora que conoces las increíbles películas de Rihanna, ¿cuál planeas ver? ¡Son todas increíbles!