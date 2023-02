Estas son algunas curiosidades sobre el protagonista de You, Penn Badgley

Este 9 de febrero se estrena la primera parte de la temporada 4 de 'You', la serie que ha logrado atrapar a millones de personas al rededor del mundo, gracias al suspenso criminal y las atrocidades cometidas por el protagonista, un asesino serial. Por esta razón, hoy traemos un artículo con curiosidades sobre la vida de Penn Badgley, el actor que encarna a Joe Golberg, el personaje principal del programa.

Según comentó la estrella durante una entrevista en el pasado, fue su padre quién eligió su nombre, ya que en la primera ecografía estaba nervioso, así que apretaba una pelota de tenis Penn. El actor nació en Baltimore, Maryland, y creció junto con sus padres, Lynne Murphy y Duff Badgley, pero con el paso de los años la pareja se divorció, así que el niño se trasladó por varias ciudades.

Penn Badgley a sus 15 años. Imagen de Instagram.

Durante su infancia, Penn se involucró en el Seattle Children's Theatre, y allí se dio cuenta que le gustaba la actuación. Luego se reinventó y probó con cosas nuevas, así que hizo voces en off para estaciones de radio de niños. Tiempo después, se mudó a Hollywood y comenzó a estudiar lo que le apasionaba y a la vez empezó a construir su brillante carrera como actor.

Blake Lively y Penn Badgley en 'Gossip Girl'. Imagen de Cosmopolitan.

Uno de los papeles que lo hizo saltar a la fama internacional fue en la serie 'Gossip Girl', donde interpretó a Dan Humphrey, uno de los personajes principales de la serie juvenil cuyos protagonistas pertenecían a la elite de Nueva York. Por esta razón, a partir del 2007, la carrera de Penn Badgley dio un gran salto. Con el paso del tiempo, siguió participando de la serie, ya que grabaron 6 temporadas e incluso llegó a tener un romance con Blake Lively, así que fue su pareja en la serie y en la vida real.

Luego de haber finalizado la etapa 'Gossip Girl', Badgley experimentó en la música y siguió con el camino de la actuación, así que trabajó en diversas películas: 'Greetings from Tim Buckley', 'Parts per Billion', 'Cymbeline', entre otras películas. En 2018 llegó el estreno de 'You' la serie que protagoniza, así que allí sacó a relucir su mejor armamento y mostró su faceta creepy, dándole vida a un joven neoyorkino que tiene dos facetas: es un interesante bibliotecario, pero también un despiadado asesino.

Por el momento, la primera parte de la temporada 4 de 'You' se encuentra disponible en Netflix y cuenta con 4 episodios, que narran una nueva e intrigante historia de Joe Golberg. La segunda parte estará disponible dentro de un mes, el 9 de marzo.