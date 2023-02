Contén la respiración antes de ver cómo lucía Karol G con cabello negro

Karol G es la artista urbana latina del momento. Después de un 2022 lleno de éxitos para Carolina Giraldo Navarro, ha anunciado que lo que se viene este año es aún mejor. Precisamente el 31 de diciembre pasado la cantante ya había revelado el nombre de su próximo álbum: ‘Mañana Será Bonito’. Sin embargo, lo hizo al final de un extenso mensaje reflexivo, por lo que pocos se percataron de la pista que había dado la intérprete de ‘Tusa’.

Un mes más tarde, Karol G despejó las dudas revelando el trailer del álbum, para el que se esperan grandes colaboraciones. Hasta el momento, la colombiana lanzó un adelanto junto a Romeo Santos, un reggaeton que lleva el nombre de ‘X SI VOLVEMOS’, el cual ya se ha pegado y suena en cada estación.

Pero eso no es todo, ya que la cantante de 31 años, que cumplirá los 32 el 14 de febrero, se animó a revelar la portada del material de estudio, causando furor en la red. “Esta es la carita de mi álbum. Se las presento con todo el amor y orgullo que guarda este pechito. La verdad, no puedo creer que me aguante tanto para revelar esta fecha y que hoy por fin les puedo contar… Familia: MIIIIII ÁLBUMMMM SALEEEE EN 14 DÍAAAAaaaaaSs en 14. Estoy felizzZ…. Y contando los días”, reveló con mucha emoción Karol G en Instagram.

De inmediato, el posteo superó el millón de ‘me gustas’ y comentarios por parte de otros grandes en la industria como Quevedo, Carla Morrison y C Tangana. “RompedeeeeeeRa”; “Q wapa la portada”; “¡Estamos feliceess!”; “K salga ya”; “Necesito yaaaaaa que salga”; “Que emoción hoy estamos celebrando, lo que se viene es, te amo”; “¡LA NOTICIA MÁS ESPERADA! Estamos felicesssssSSSSsSS”; “Dios cuantos recuerdos con esos dibujos. Fan de esa estética tan Naif”; “ROMPELA @karolg VOY A TI”; “Una sirenita”; “Amo amo amo”, fueron algunos de los mensajes en Instagram.

KAROL G LANZÓ SU PRIMER SINGLE EN 2007, EL CUAL SE TITULA 'EN LA PLAYA'. FOTO: ARCHIVO

Por ahora, sabemos que el álbum “MAÑANA SERÁ BONITO” saldrá a la luz el viernes 24 de FEBRERO. Sin dudas, la expectativa y la ansiedad por escuchar más de la “bichota” es alta, por lo que podemos pasar estos días escuchando sus clásicos.

El debut de Karol G en la música

Karol G comenzó a sonar en todos lados hace un par de años, pero lo cierto es que lleva casi dos décadas en la industria. Pues, en 2007 lanzó su primer single titulado ‘En la playa’. En el videoclip se ve a una “bichota” veinteañera que lucía el cabello al natural, es decir, castaño oscuro.