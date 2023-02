Clarissa Molina sigue alimentando los rumores de su soltería

Desde hace años, Clarissa Molina brilla en la pequeña pantalla. Debido a que es una mujer muy profesional y carismática, logró ganarse rápidamente el cariño del público. Por supuesto, muchas personas también cayeron rendidos ante la belleza de la modelo. Una mujer que siempre roba suspiros frente a las cámaras y también en sus redes sociales.

Lo cierto es que su corazón tiene dueño desde hace tiempo, y muchas veces se la ha visto acompañada por él y viviendo momentos de pura felicidad. Sin embargo, son varios los rumores que aseguran que la pareja ya no estaría junta. ¿Será que la reina de belleza está soltera?

Clarissa Molina y los rumores de separación

A través de su cuenta de Instagram, la modelo decidió compartir un video que se robó todas las miradas. En la filmación se la puede ver luciendo un hermoso vestido rojo, mientras ingresa a una tienda para comprar una botella de agua. “Importante, hidrátate!”, escribió la presentadora en la descripción del posteo.

Por supuesto, en la sección de comentarios los usuarios no tardaron en dejarle varios halagos. Sin embargo, otras personas prefirieron hablar sobre Vicente Saavedra, el prometido de Clarissa Molina que no se muestra junto a ella desde hace un largo tiempo.

“No es hate pero, ¿por qué ella y Vicente casi no están publicando juntos?”, “¿Dónde está tu prometido? Ya nunca posas con él”, “No posas con él porque ya volaron, se acabó ya” y “Me parece que ya no está con ese hombre verdad”, son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en el posteo en cuestión.

Los rumores sobre separación no paran de crecer. Principalmente, desde que la modelo solo comparte publicaciones donde se la ve sola. Aunque no existe ninguna confirmación sobre esta sospecha, lo cierto es que la pareja no se muestra junta desde hace varios meses.

Según informan algunos portales, se cree que la reportera de El Gordo y la Flaca le puso punto final al romance y rompió su compromiso con Vicente Saavedra. Los rumores de crisis comenzaron tiempo atrás, cuando Clarissa Molina tomó la decisión de cambiar la fecha de su boda que estaba pautada para los primeros días de enero de 2023.

“Decidí mover la fecha porque no estaba pasando lo que queríamos. La fecha era media complicada. Habían dos cositas que venían sucediendo así que dijimos: ‘No tenemos prisa, vamos a mover la fecha”, explicó la estrella. Sin embargo, desde entonces no hubo señales sobre la boda o su prometido.