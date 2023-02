Así de espléndida se veía Rihanna a los 16, antes de irse de Barbados

Rihanna volverá a presentarse en vivo luego de más de siete años alejada de los escenarios, una noticia que estaban esperando hace tiempo sus fanáticos. La cita será el domingo 12 de febrero para el show de medio tiempo del Super Bowl LVII, el cual se llevará a cabo en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

En las redes, la intérprete de ‘Love on The Brain’ reveló el adelanto de lo que presentará en el halftime show. En colaboración con Apple Music, Rihanna compartió un breve clip titulado ‘Run This Town’, en el que se ve a una pequeña niña de Barbados caminar con mucho estilo y seguridad por las calles de su pueblo, mientras la siguen sus amigas y la admira el resto.

El avance hace un guiño a la infancia de la cantante que nació en ese país caribeño. Es más, también se puede ver un letrero que dice ‘Rihanna Drive’, el cual fue colocado en honor a ella hace un par de años. Antes de finalizar, en el video se lee lo siguiente: “Mi vida entera fue moldeada por esta misma calle. Solo era una niña de una isla volando cometas en el cementerio, pero tenía grandes sueños”.

Por otra parte, la diseñadora de 34 años dio una conferencia de prensa el jueves pasado, donde reveló qué busca representar en el partido más visto de los Estados Unidos. "Esa es una gran parte de por qué es importante para mí hacer este show. Representar a los inmigrantes, representar a mi país, Barbados, representar a las mujeres negras en todas partes, creo que eso es realmente importante, es clave para que la gente vea las posibilidades", puntualizó Rihanna.

La infancia de Rihanna en Barbados

Robyn Rihanna Fenty nació el 20 de febrero de 1988 en la ciudad Parroquia de Saint Michael de Barbados. Es hija de la contadora Mónica Braithwaite y del supervisor de almacén Ronald Fenty. Creció en un bungaló en Bridgetown de tres habitaciones que compartía con sus hermanos. De acuerdo a sus anécdotas, durante su infancia vendía ropa con su padre en un puesto en la calle.

RIHANNA EMIGRÓ A LOS ESTADOS UNIDOS CUANDO TENÍA 16 AÑOS. FOTO: INSTAGRAM @BADGALRIRI

Durante ese tiempo, se vio afectada por ver sufrir a su padre a causa del alcoholismo y la adicción al crack. Culpa de ello, Ronald golpeaba a su madre y Rihanna se interponía entre los dos para separarlos. Entonces sufría intensos dolores de cabeza por los que le hacían constantes tomografías.

Cuando tenía 14, sus padres finalmente se divorciaron y, afortunadamente, la salud de “Riri” comenzó a mejorar. Aficionada a la música reggae, Rihanna empezó a cantar mientras iba a la escuela. Fue en 2003 cuando la intérprete de ‘Umbrella’ formó un trío musical con otras dos compañeras de clase. Así, fue descubierta por el productor musical Evan Rogers, a través de amigos en común de su mujer y Rihanna.

RIHANNA JUNTO A SU PRIMA EN BARBADOS. FOTO: INSTAGRAM @BADGALRIRI

Más tarde, el propio Rogers reveló que en “el momento en que Rihanna entró a la habitación, fue como si las otras dos chicas no existiesen”. Luego de realizar una audición, a los 16, el productor quedó asombrado por su talento y belleza y no dudó en hacerle la oferta soñada: emigrar a los Estados Unidos para grabar su primer álbum. Y, el resto es historia.