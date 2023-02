Desde la cama, Catherine Fulop se llevó todas las miradas con este video

Catherine Fulop y Ova Sabatini se besaron por primera vez en un baño mientras ella estaba una relación con otro hombre. "Casi que yo se lo propuse a Ova. Estábamos grabando una telenovela (Déjate querer) y yo estaba comprometida”, señaló la actriz venezolana-argentina en una entrevista por Radio Nacional.

Catherine Fulop y Ova Sabatini

"Pero ¿viste cuando una relación está muerta? Y uno está velando al muerto cuando de repente aparece esa persona que te hace decir 'hay que enterrar ya a ese muerto'", agregó Cathy.

Y recordó: “Entonces yo lo veía a él pero tenía ese muerto que estaba velando y yo lo veía a él y pensaba 'ay, Dios mío, qué hombre más hermoso'".

Catherine Fulop

Luego, reveló: "Faltaba una semana de grabación, y él venía caminando por los pasillos, yo venía con una amiga mía, y le digo: ¡Qué bello eres! Y mi amiga le dice '¿sabés que ella te quiere dar un beso?'. Entonces me agarró de la mano, me metió a un baño; mi amiga se quedó afuera, cantando la zona. Fue sólo un beso. Y desde ahí no nos separamos más".

Hoy, Fulop es una de las figuras más activa en Instagram y cuenta con tres millones de seguidores que están pendientes de todo lo que realiza. En una de sus últimas publicaciones, se llevó todas las miradas con un divertido video desde la cama.