Con leggings ajustados, Cynthia Rodríguez presume su silueta de infarto y explota la red

Cynthia Rodríguez se confirma como una de las famosas más bellas y fashionistas del medio del espectáculo. En su cuenta de Instagram, donde la siguen millones de fans, la exconductora del matutino "Venga la Alegría" (VLA) se lució y enamoró a sus admiradores en un coqueto look para celebrar el día de los enamorados, pues presumió unos ajustados leggins rojos con suéter de corazón y así reaccionó Carlos Rivera.

Rivera y Rodríguez se casaron a mediados del 2022 en un romántico viaje por Europa, y aunque la presentadora regresó al programa de TV Azteca, lo hizo sólo para despedirse de su público, pues dejó el matutino para dedicar más tiempo a su familia, lo que no la ha alejado de las redes sociales, en las que sigue causando furor con cada una de sus publicaciones, recibiendo miles de "likes" y comentarios.

INSTAGRAM @CYNOFICIAL

Cynthia Rodríguez cautiva en leggins ajustados

En su cuenta oficial de la popular plataforma, Rodríguez compartió una serie de fotografías con las que enamoró a sus admiradores y se confirmó como auténtica fashionista. En las imágenes se puede ver a la presentadora, de 38 años, posando frente a una pared de piedra y rodeada de flores, luciendo su curvilínea y esbelta silueta en un atuendo que combina los colores rojo y blanco.

La cantante y actriz se lució con un atuendo perfecto para la temporada, pues en este mes se celebra el Día del Amor y la Amistad, pues combinó un moderno leggins rojo en tela de polipiel, uno de los estilos favoritos de las celebridades nacionales e internacionales para llevar en cualquier temporada, como lo confirmó Cynthia con su outfit que combinó con un romántico suéter blanco con un corazón en medio.

INSTAGRAM @CYNOFICIAL

"Mucho amor!!!", escribió la exconductora de VLA para acompañar las instantáneas en las que se luce con su look romántico, logrando cautivar a sus fans, quienes no dudaron en llenarla de halagos, pues al momento ha generado más de 500 comentarios, además de recibir casi 70 mil "me gusta", confirmándose así como una de las favoritas en las plataformas digitales en las que se corona como reina de estilo.

Rodríguez compartió con sus 4.1 millones de seguidores las imágenes con el atuendo que fue perfecto para imponer estilo, y robó miradas entre sus fanáticos, pues pronto recibió una gran cantidad de mensajes, aunque fue el de su esposo, Carlos Rivera, el que causó furor, pues escribió: "Todo para ti… ", recibiendo una tierna respuesta de la exconductora de VLA, que contestó con un "Mi vida", confirmando su gran amor.

Cynthia Rodríguez fue integrante de la Cuarta Generación de "La Academia" cuando tenía 21 años, de la que resultó ganador Erasmo Catarino; mientras que la originaria de Monclova, Coahuila se llevó la cuarta posición. Del año 2005 a la fecha se ha convertido en una de las favoritas del público, y además de su carrera como cantante, también ha probado como actriz en algunas telenovelas como: "Se busca un hombre", "A corazón abierto", "Los Rey" y "Las malcriadas".