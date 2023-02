Recientemente, Charlotte Caniggia sorprendió a muchos al contar en Instagram cómo continúa su vínculo con Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. "No tengo ningún tipo de relación con ninguno de los dos. Cuando se separaron, me dieron la espalda ambos. Solo me hablaban para buscarme pelea o me hablan mal", reveló sobre sus padres.

Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia

Y agregó: "Así que no me hablo con ninguno de los dos. Ya no me importa pero sí lo pasé muy mal y estuve muy triste con esa situación".

Si bien Charlotte está distanciada de sus progenitores, si tiene buena relación con su hermano Alex, quien está viviendo un gran momento personal. Junto a su pareja, Melody Luz, el joven pronto traerá al mundo a su primer hijo. "Estamos muy felices, te esperamos con muchas ansias para mimarte y llenarte de amor. Te deseamos, te buscamos y te vamos a cuidar para siempre”, anunció con bombos y platillos la dupla en las redes sociales.

Acerca de la gran noticia, Charlotte expresó: "Estoy súper contenta que voy a ser tía. Estoy segura de que seré la mejor tía del mundo. El bebé va a tener muchísimo amor. Feliz por Melody y Alex, van a ser los mejores papás del mundo. Los amo".

Charlotte Caniggia compartió un consejo de belleza junto a una llamativa fotografía

Ahora, en la red, Charlotte volvió a sorprender. Pero esta vez no fue por una declaración relacionada a los Caniggia, sino por un consejo de belleza que le brindó a sus miles de seguidores. "Siempre es importante cuidarse la piel", redactó junto a una llamativa fotografía en la que se la ve con una mascarilla facial.