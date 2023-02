No podrás creer como lucía Jennifer Lopez durante una etapa de su juventud

Jennifer Lopez es una de las mujeres más populares del mundo del espectáculo y esto se debe a que comenzó su carrera desde muy joven, así que ahora millones de personas en el mundo la consideran como una referente. Por esto el día de hoy, traemos algunas fotografías de la celebrity, cuando recién estaba empezando a indagar en el mundo de las cámaras.

Jennifer Lopez en la actualidad. Imagen de Instagram.

Lopez nació en Castle Hill, en el barrio del Bronx de Nueva York, un 24 de julio de 1969, en una familia de clase media. Sus padres, David Lopez y Guadalupe Rodíguez eran puertorriqueños que se habían instalado en Estados Unidos, él trabajaba como guardia de seguridad y ella era maestra en un jardín de niños. A los 5 años, JLo comenzó a bailar y cantar, así que se presentó en numerosas actuaciones de la escuela.

En 1987, con 18 años y en plena juventud, participó en la película 'My Little Girl' y obtuvo un papel secundario. Un film que contaba la historia sobre una joven que se compromete a trabajar en un centro para niñas que no pueden permanecer con sus padres por diversas razones. Sin embargo, se envuelve en los apuros de varias chicas, y trata de ayudar, pero sólo se mete en problemas con sus padres y su supervisor.

Jennifer Lopez en 'My Little Girl'. Imagen de Telemundo.

En este largometraje Jennifer interpretó el papel de Myra, una jovencita de pelo corto, por lo que parece una persona totalmente diferente al día de hoy. Para ese entonces, la diva del Bronx usaba el cabello oscuro, extremadamente corto, peinado para un costado. Obviamente, en la foto se puede notar que era muy joven debido a sus facciones.

Luego, Lopez consiguió trabajar en otras películas como Nurses of the Line: The Crash of 7, My Family, entre otras, hasta que llegó a protagonizar Selena, un film dramático que cuenta la vida de la cantante Selena Quintanilla, la cantante que fue asesinada a los 23 años por Yolanda Saldívar la presidenta de su club de fans. Gracias a este largometraje, la carrera de Jennifer Lopez avanzó a pasos agigantados, hasta convertirse en una estrella a nivel mundial.