Gigi Hadid revela nuevos detalles sobre su bebé y su nueva marca.

Gigi Hadid es una de las modelos más reconocidas en el mundo de la moda, gracias a su talento en la pasarela, su carisma y su exuberante belleza. Con tan solo 27 años ha protagonizado más de 30 portadas de Vogue en todo el mundo, ha trabajado en incontables campañas para marcas como Versace, Fendi y Valentino; y el año pasado lanzó Guest in Residence, su propia marca. Recientemente la celebrity hizo algunas declaraciones sobre su vida privada y cómo combina la maternidad con su trabajo.

La supermodelo estuvo en pareja con Zayn Malik, el ex One Direction, durante 6 años con algunas idas y vueltas, sin embargo hace un tiempo tomaron la decisión de separarse. Fruto de esta larga relación y un gran amor nació Khai, la hija pequeña de dos años. Hace unos días atrás, en una entrevista con Lane Florsheim para The Wall Street Journal, Gigi reveló que organiza su rutina diaria en torno a su bebé.

"A cualquier hora que ella se despierte, yo me despertaré (generalmente entre las 7:30 y las 8:30 a. m.)", expresó Hadid y luego añadió: "Tengo una rutina matutina muy de mamá". Asimismo, cuando le preguntaron sobre su entrenamiento reveló que la mayor parte de su día se la pasa corriendo detrás de su hija y hasta hacen yoga juntas, de hecho, en un día caminan mucho. "Con levantarla y correr todo el día e ir al parque, me pongo en movimiento", confesó Gigi.

Por otro lado, la entrevistadora también indagó sobre Guest in Residence, pues le preguntó cómo hizo para prepararse para liderar una marca. Por su lado, Hadid reveló que en el pasado trabajó y tuvo la oportunidad de conocer a diversos diseñadores. "Observé a mis jefes, ya sea Tommy Hilfiger o Valérie Messika, operar en sus negocios, y tomé todo lo que pude. Veo lo que me gustaría reflejar y lo que dejaría con esa persona o esa experiencia", expresó.

Gigi Hadid, imagen de Huésped en Residencia por Matteo Prandoni.

Hadid confesó que su equipo está formado por personas con experiencia y profesionales. Pero también le importa lo que hacen con su vida fuera del trabajo, "Me interesa lo que hacen fuera de la oficina, sus otros intereses que no tienen nada que ver con el diseño o lo que hacen dentro de nuestra empresa. Con eso, especialmente en el equipo creativo, viene mucho más una mente abierta, intereses e inspiración".