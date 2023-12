Videojuego: así de hermosa se vería Kula Diamond, según la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial logra sorprender a todos cada vez que realiza un retrato realista de algún personaje. Con la IA los amantes del videojuego King of the Fighter pudieron ver cómo luciría Kula Diamond si fuera una mujer de la vida real. Las imágenes se hicieron virales y estos fueron los resultados.

King of the Fighter es un videojuego de lucha que ya tiene varias ediciones. El primer título apareció en 1994 y desde allí fue todo un éxito. La compañía SNK propuso una manera de jugar nunca antes vista, con King of the Fighters se podían elegir tres luchadores para formar un equipo y competir contra otros.

Kula tiene 14 años y es uno de los personajes más jóvenes del videojuego. Foto: Pinterest.

Dentro de este videojuego se hallan varios personajes que han ganado popularidad a lo largo de los años debido a sus habilidades de combate e historias. Entre ellos se destacan las personalidades de Kyo Kusanagi, protagonista central y líder del equipo Kusanagi, o Terry Bogard.

¿Quién es Kula Diamond?

Pero hay un personaje que ha logrado llevarse el corazón de muchos. Se trata de la mítica Kula Diamond, quien apareció por primera vez en los 2000. Ella es una luchadora con habilidades relacionadas al hielo y siempre lleva su cabello de color azul con un traje todo rojo.

La recreación hecha por la IA

Su apodo es la Muñeca de hielo. Foto: Twitter.

La IA ayudó a uno de los fans de este videojuego a crear un fanart. Gracias a la Inteligencia Artificial se pueden realizar versiones del mismo personaje y esto fue lo que ocurrió con Kula Diamond. La IA le dio vida y luce como una hermosa mujer de cabello azul, traje rojo y rasgos faciales orientales.