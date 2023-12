La miniserie de tan sólo 3 capítulos que es furor en Netflix

Netflix contiene en su cátalogo cientos de miniseries que son un éxito, esto es debido a que no requieren mucho compromiso y tiempo por parte de los espectadores y que en tán solo en algunos capítulos podemos ver grandes historias. El formato miniserie apareció por primera vez en Estados Unidos en 1966 con la emisión de The Rise and Fall of the Third Reich (Auge y caída del Tercer Reich), producida por David L. Wolper por la cadena ABC.

Además, si algo bueno tiene la plataforma más grande de streaming de la actualidad, es que nos ofrece decenas de géneros para elegir al momento de ingresar a su interfaz. Entre las joyas del género policial, se encuenta Criminal: Alemania. Esta miniserie de tán solo 3 capítulos de 45 minutos transcurre en una sala de interrogatorios.

Cada episodio de la miniserie se puede ver sin continuidad. Fuente: Netflix

La miniserie combina intriga y crimen. En la sinopsis oficial de Netflix podemos leer: “Cuatro paredes. Investigadores y sospechosos cara a cara. La verdad está muy cerca, a veces al filo de la ley, y los interrogadores la pueden oler". Es así, que los policías intentarán descubrir si las diferentes personas que interrogas son culpables o no.

Los protagonistas de esta miniserie que es furor e ideal para maratonear son los actores Peter Kurth que interpreta el papel del inspector Jochen Müller y Deniz Arora como la inspectora Yilmaz Yusef. Además, en el reparto están los actores Nina Hoss que da vida a Claudia Hartmann y Eva Meckbach a Nadine Keller, entre otros.

La miniserie fue dirigida por Oliver Hirschbiegel. Fuente: Netflix

Además de Criminal: Alemania, podemos encontrar títulos similares como "Criminal Francia", "Criminal España" y "Criminal Reino Unido", donde cada uno cuenta con 3 episodios. Así es que el espectador y usuario de Netflix puede elegir cual ver a partir de un guión similar, actores, el país y el idioma original.